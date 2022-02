Así llega el Inter Movistar a la Supercopa de España de Jerez

No está siendo una temporada fácil para el Inter Movistar. Acostumbrado a pelear por todos los títulos, el equipo afincado en Torrejón de Ardoz pasa por un mal momento en el año II después de Ricardinho. Los madrileños no están siquiera entre los ocho primeros del campeonato de Liga, pero se ganaron el derecho a participar en esta Supercopa de España de Jerez gracias al título de Copa del Rey obtenido la pasada temporada. En aquella final, el Inter derrotaba 5-3 a ElPozo Murcia, otro de los históricos que este fin de semana estará en la ciudad disputando la Supercopa.

Los de Tino Pérez no podrán revalidar el título de Copa ya que cayeron hace unos días en octavos de final contra el Ribera Navarra por cuatro goles a seis, ahondando un poco más en la herida de un equipo que intentará sacarse la espina haciendo un buen papel en la Supercopa. No será fácil, ya que enfrente tendrá al Barcelona, principal candidato al título. No obstante, en el enfrentamiento liguero, el Barça no pudo pasar del empate a tres goles ante el Inter. La clasificación para la Copa de España -la juegan los ocho primeros- también está muy complicada pese a los dos partidos aplazados que tienen los madrileños.

El director deportivo de la entidad, Javier Lorente, ha asegurado en una entrevista en el diario Marca que "lo que no funcionan son los jugadores. Los que estaban el año pasado lo hicieron sensacional, en esta no están dando pie con bola. Y los que han llegado, tres cuartos de lo mismo". Es más, ni siquiera asegura el puesto del técnico. "Tenemos que cambiar este rumbo y nos la jugamos todos. Es difícil saber si seguirá tras la Supercopa. Lo normal es que Tino se quede hasta el 30 de junio porque él no es el responsable principal. Los responsables somos todos".

Inter llega a Jerez tras perder hace unos días en Liga con el Ribera Navarra, su verdugo también en la Copa, y no gana desde el pasado 22 de diciembre cuando venció a domicilio al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Desde entonces, un empate con el Levante y dos partidos aplazados ante Betis Futsal y Xota, con el que presumiblemente se jugará la octava plaza para poder disputar la Copa de España.

Plantilla del Inter Movistar

Porteros

Jesús Herrero

Jesús

Mario Gómez

Cierres

Boyis

Machado

Montero

Rafa López

Raya

Alas

Borja

Cecilio

Dani

Eric Martel

Igor Carioca

Lucas Tripodi

Pol Pacheco

Raúl Gómez

Pívots

Daniel Saldise

Guilhermao

Entrenador