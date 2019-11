Repiten triunfo. El jerezano Pablo Romero (Club Atletismo Ardoi) y Esther García (Club Atletismo Chiclana) se han adjudicado la XL Carrera Popular Ciudad de Jerez, con salida y meta en Chapín, disputada esta mañana y en la que han participado más de 700 deportistas en categoría absoluta y más de mil en la suma global de todas. Ni el frío ni la lluvia ha impedido que los ganadores realizasen buenos registros en una prueba que ha dado colorido a las calles de la ciudad y al Municipal.

Pablo Romero, campeón el pasado año, paró el cronómetro en 26:29 al cruzar la meta -rebajó en algunos segundos su marca de la pasada edición- y Esther en 32:22. Ambos se mostraron satisfechos con el triunfo y con la "rápida carrera" pese a la lluvia, que provocó que el firme deslizara en algunos puntos.

Jesús Alba, delegado de Deportes, fue el encargado de dar la salida a una carrera aplazada en su día -se iba a celebrar el 20 de octubre- por el ciberataque informático al Ayuntamiento a las diez y dos minutos de la mañana.

La organización por parte del Ayuntamiento volvió a ser perfecta. Durante toda la mañana han estado pendientes de todos los detalles los integrantes del Área de Deportes y miembros de la Federación Gaditana de Atletismo. A cargo de los servicios médicos, que apenas tuvieron trabajo porque no hubo incidencias, estuvo también una edición más Fermín Plata. Y también fue importante el papel desempeñado por los voluntarios.

Romero realizó una carrera inteligente, aceleró cuando tenía que hacerlo y no dio opciones a sus rivales. Entró en solitario en la meta y recibió a pie de pista las felicitaciones de todos los corredores que iban llegando. La comentario más repetido era "has volado, nos has ahogado".

El ganador de la prueba, que ya celebró triunfo el pasado año, explica que "es mi segundo triunfo consecutivo y estoy muy satisfecho. El cambio de fecha me ha venido muy bien porque terminé la temporada de aire libre en septiembre y he podido descansar, la otra fecha me pillaba mal. Iba a competir igual porque me encanta esta prueba pero he tenido tiempo para prepararme mejor".

La carrera par mí es "larguísima porque soy corredor de 1.500 en pista y de esa distancia a 8.000 se nota, hay un trecho pero no ha estado mal. El tiempo me gusta porque me he pegado seis años viviendo en Pamplona y allí sí que llueve y hace frío. Esto es como verano allí, me va mejor el frío que el calor".

Por su parte, Esther García también explicó que "es mi segunda victoria aquí y me hace mucha ilusión. La primera vez que gané fue hace ya tantos años que ni recuerdo la edición exacta. He tenido muy buenas sensaciones y he ido rápido, la carrera ha sido bonita. El único pero es que con la lluvia, el asfalto resbalaba un poco".

Al igual que para Pablo, a la atleta chiclanera le gusta "esta temperatura pero sin lluvia, me hace sentirme libre, el calor me agobia. Me gusta además la distancia de la prueba porque suelo hacer media maratón para resistencia. Ahora, ya me dedicaré a pista. El ambiente es bonito, había mucho público animando pese a ser temprano".