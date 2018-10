Pablo Romero y Arancha Almazán reinan en Chapín

Pablo Romero (Club Atletismo Ardoi) y Arantxa Almazán (Giron Bikes Cantina Zapata) se proclamaron vencedores absolutos de la XXXIX Carrera Popular Ciudad de Jerez ‘SEAT Automoción Terry’ celebrada esta mañana con salida y meta en Chapín, más de 1.000 corredores en liza, un magnífico ambiente en el estadio municipal, buena organización y mejor meteorología, porque la lluvia no apareció y la temperatura fue ideal para correr.

Dianne Newsome, del CN Jerez y atleta más veterana de la prueba, dio el pistoletazo de salida a la prueba reina, a la diez de la mañana, y desde la salida del tartán de Chapín Luis Quintero imprimió un fuerte ritmo en cabeza de la prueba hasta que el jerezano Pablo Romero dio un cambio de ritmo antes del tercer kilómetro para ponerse en cabeza y a la altura del parque González Hontoria volvió a acelerar para tomar ventaja al frente de la prueba, entrando vencedor en la meta de Chapín con amplia ventaja.

Clasificaciones generales Categoría Masculina 1 Pablo ROMERO 26:53 2 Luis QUINTERO 27:15 3 Rubén VEGA 27:31 4 Óscar MARTÍNEZ 27:37 5 Helios HUESO 27:54 6 Emilio LOZANO 28:13 7 Raúl GONZÁLEZ 28:32 8 Alberto GRANADOS 28:36 9 Adrián SÁNCHEZ 28:44 10 Diego ARDILA 28:49 Categoría Femenina 1 Arancha ALMAZÁN 33:08 2 Charlotte DEGREVE 33:30 3 Esther GARCÍA 33:34 4 Enora SAVARY 35:07 5 Daniela URMINSKÁ 35:48 6 Mª José LÓPEZ 35:58 7 Anunciación MADUEÑO 36:08 8 Celia DELGADO 36:38 9 Eva SÁNCHEZ 37:23 10 Toñi BOSCH 37:25

El jerezano Pablo Romero, vencedor de la prueba, explicaba que "Luis Quintero ha salido muy fuerte, ha dado un tirón en el primer tramo y se ha distanciado unos 150 metros. A la altura del kilómetro 2,5 más o menos, al entrar en la calle Arcos con el adoquinado, he cambiado el ritmo para pillarlo y en unos 500 metros lo he conseguido, iba a buen ritmo y poco a poco he cogido distancia. Tengo la suerte de conocer perfectamente las calles que quedan y a la altura del González Hontoria he dado un segundo cambio de ritmo para distanciarme. Ya después de El Bosque era cuesta abajo y tenía bastante distancia, he sufrido porque no estoy acostumbrado a recorridos tan largos, mis distancias son los 800 y los 1.500, ahora me preparo para Atapuerca pero estos son muchos kilómetros para mí”.

El atleta jerezano corre estas distancias sin crono porque “soy más de sensaciones” y estaba satisfecho porque “desde pequeño quería ganar esta carrera, era una espinita que tenía. También está la Media Maratón pero esa la dejaré para cuando sea más mayor. Tenía dos sueños, que eran bajar de los cuatro minutos en los 1.500 y lo conseguí hace tres temporadas, un 3:49 que creo que es el récord de Jerez, y ganar la Carrera Popular de Jerez, y ya he conseguido las dos cosas”.

El triunfo en Chapín tiene destinatario: “Se lo dedico a Pachi Morentín, mi entrenador en Pamplona, que está pasando por una etapa complicada”.

Si Pablo Romero está acostumbrado a carreras más cortas, el medio fondo en pista, Arancha Almazán, vencedora en categoría femenina, es el caso contrario porque la del Cantina Zapata está habituada a distancias mucho más largas como el Trail o ultramaratones: “Vuelta al asfalto, no es mi especialidad y la verdad es que sufro bastante. Estoy más acostumbrada a las ultras y a la montaña, esto es un poco de trabajar la calidad porque no suelo hacer series. Lo que pasa es que es otro ritmo, tengo sabor a sangre, es muy distinto a correr 50 o 60 kilómetros, carreras con un ritmo más pausado y en las que vas hablando con los demás atletas. Aquí llegas y parece que acabas de dar a luz”.

Al final, la atleta del Cantina Zapata acabó ”muy bien y muy contenta porque he ganado sin dedicarme a esto, con atletas muy buenas como Esther y Charlotte, así que hay que disfrutar porque ha sido algo bonito y el esfuerzo ha tenido su recompensa. El recorrido ha estado muy bien, es bonito y la temperatura para correr ha sido muy agradable”.