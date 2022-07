El Campus Milenium Sport de José Antonio Luna, un éxito en un año especial

La 13ª edición del Campus Milenium Sport que todos los años organiza el técnico jerezano José Antonio Luna se clausuró hace unos días en el Estadio Municipal de Chapín en un acto al que asistieron Dani Pendín, segundo entrenador de Vicente Moreno en el Espanyol la pasada campaña; José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC; y el jugador jerezano del Huesca Roberto Barba; así como el delegado de Deportes Jesús Alba.

Sin duda alguna, se ha tratado de la edición más especial de todas las que se llevan celebradas, sobre todo para el director y organizador del campus, un José Antonio Luna que a principios del mes de mayo sufría un grave accidente que le tuvo ingresado en estado de coma en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Cádiz durante 23 días debatiéndose entre la vida y la muerte.

El entrenador jerezano, que se rompió varios huesos de la cabeza en una caída que pudo ser fatal, va poco a poco recuperándose, está mucho mejor y se puso como reto personal la celebración del tradicional campus de verano: "Era mi principal ilusión, tuvimos que suspender el año de la pandemia (2020) y no podíamos dejar de hacerlo este año, sabemos que hay muchos chavales que esperan todos los años nuestro campus", explica Luna.

"He estado todos los días y he cumplido mi palabra, el Campus se tenía que hacer; agradezco el apoyo que nos han dado entrenadores y jugadores, al Ayuntamiento y por supuesto a los padres"

El Campus Milenium Sport ha contado con la participación de 55 chavales repartidos en grupos de edades comprendidas entre los 4 y los 15 años. Se ha celebrado en el Anexo Pepe Ravelo de Chapín y también en el Palacio de Deportes, donde se han desarrollado otras actividades además de las de fútbol. Además, los niños pudieron disfrutar de tres días de piscina en Arena Village (antiguas Piscinas Jerez), un día en el zoológico, otro de playa (en La Puntilla), una noche de cine (vieron la película Thor) y otra jornada lúdica en Aqualand, el parque acuático situado en El Puerto de Santa María.

"La valoración del campus -explica José Antonio- es muy positiva. He estado todos los días y he cumplido con mi palabra, algunos días ha costado. Me han respaldado José Molina, Javier Fernández y Luis Álvarez, personas que han sido claves para que todo haya salido bien. Hemos contado con el apoyo de empresas como Solera Motor, Domino's Pizza, Aluminios Aliaño y Hermanos Carrasco, que también han colaborado, y en líneas generales todo ha salido perfecto, el acto de clausura salió muy bien y estuvimos muy arropados. Estamos muy agradecidos a los entrenadores y jugadores que han participado ofreciendo su experiencia".

"Quiero destacar -prosigue José Antonio Luna- al Ayuntamiento, que sabiendo de mi situación han tenido mucha consideración conmigo, tanto Jesús Alba como Laura Álvarez han estado muy pendientes no sólo del campus sino también de mí y han ayudado en todo lo que han podido. También quiero agradecer a los padres el apoyo que nos han dado este año, me han enviado muchos mensajes diciéndome lo contentos que están por el funcionamiento del campus".

El campus ha becado un año más a una serie de niños que por la situación económica de sus familias no tienen acceso a este tipo de actividades. En esta ocasión han sido 14 los niños -aproximadamente un cuarto del total de participantes- que se han beneficiado de esta iniciativa, coordinado con la delegación de Bienestar Social.

Jesús Alba (Delegado de Deportes del Ayuntamiento) "Es de justicia reconocer el gran trabajo de Luna y de su equipo de monitores, que ofrece fútbol con valores y compromiso social cada verano"

Entre los jugadores y técnicos que han participado con charlas a los niños han estado el futbolista del Betis Joaquín, el exjugador del Cádiz Abraham Paz o el exentrenador del Real Madrid Juan Ramón López Caro. También Carlos Orúe, el jugador del Xerez CD Iván Gutiérrez y Rafael Mateos, exfutbolista del XCD; así como Pedro Curtido, dirigente en Cádiz de la RFAF, y Diego Castillo, entre otros.

El delegado de Deportes Jesús Alba, que asistió al acto de clausura en Chapín, ha agradecido a José Antonio Luna "su esfuerzo, su ejemplo y su coraje para estar al frente de esta edición, que ha sido más especial debido al infortunio que sufrió debido a una caída" y ha añadido que "es de justicia reconocer el gran trabajo de Luna y de su equipo de monitores, que ofrece fútbol con valores y compromiso social cada verano en este campus que es una referencia de hacer las cosas bien y con corazón".