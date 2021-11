Carlos Calvo, preparado para debutar con el Jerez Industrial ante el Chiclana CF

El Jerez Industrial pretende encadenar su segundo triunfo consecutivo este domingo (12:00) en el Municipal frente al Chiclana CF. Los blanquiazules, que la pasada jornada se impusieron por 1-0 al Egabrense en el Pedro S. Garrido, necesitan los tres puntos ante un cuadro blanco que en estos momentos les aventaja sólo en uno en la clasificación. Los de Javi Rivas tienen siete, mientras que los de José María Román 'Lupi' suman ocho y los dos están en peligro.

Los chiclaneros no han ganado en su campo, perdieron ante Ayamonte y UP Viso (0-1) y empataron a cero contra el Atlético Algabeño y los industrialistas no lo han hecho fuera. Firmaron tablas en Alcalá y cayeron en Bollullos y Espiel. De todos modos, los blanquillos están en un buen momento y acumulan tres jornadas sin perder, con un triunfo ante La Palma (2-3), la ya citada igualada en casa (0-0) con el Algabeño y una victoria la pasada jornada frente a la Balompédica Lebrijana (1-2).

La novedad más destacada de la semana para los de Javi Rivas es la presencia de Carlos Calvo en la lista de convocados. El centrocampista madrileño ya se encuentra bien físicamente y tiene muchas posibilidades de debutar en Chiclana, mientras que es baja David Velázquez, sancionado con un partido y, además, con problemas laborales que le mantendrán apartado del equipo varias semanas.

El entrenador industrialista conoce al rival y espera un partido complicado. Resalta que "los dos equipos vamos en línea ascendente. Ellos encadenan tres jornadas sin perder y nosotros ganamos en casa al Egabrense. Será un encuentro disputado e intenso y ojalá que se decante de nuestro lado".

Rivas detalla que "vamos con mucha ilusión por sacar algo positivo. El equipo está trabajando muy bien y estoy muy contento con el rendimiento de los jugadores. Poco a poco, vamos recuperando el tono que la pasada temporada nos llevó a lograr el ascenso. Si encadenamos varias jornadas sin perder, ganaremos confianza, subiremos puestos en la tabla y podremos desarrollar nuestro juego con mas normalidad".