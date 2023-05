El Ceuta del jerezano Edu Villegas hace historia y obra el milagro

El jerezano Edu Villegas, director deportivo del Ceuta, es puro nervio y temperamento para lo bueno y lo no tan bueno. Es un apasionado del fútbol y vive por y para él las 24 horas del día. Hace dos campañas, le tocó hacer el 'petate' y cambiar el Xerez DFC, equipo con el que acababa de subir a Segunda RFEF y en el que permanecía desde su fundación en 2003 primero como portero y luego como técnico, por el cuadro caballa y las cosas no le han ido nada mal, todo lo contrario.

La pasada temporada, el cuadro norteafricano consiguió dar el salto a Primera RFEF tras un duro play-off y este curso, después de una primera vuelta para olvidar, en la que el equipo sólo fue capaz de sumar ocho puntos ha obrado el milagro y ha logrado la permanencia con 45. La gesta del plantel dirigido por José Juan Romero desde la quinta jornada, cuando Chus Trujillo fue despedido con cero puntos, no se puede comparar con ninguna otra en el fútbol profesional. El Ceuta ha recortado nada más y nada menos que quince puntos con la zona que permitía eludir el descenso. Sólo Zaragoza, con 11, se le acerca.

Villegas, cuando peor estaba el equipo en el tramo final de la primera parte de la liga, puso su cargo a disposición de Luhay Hamido, presidente del club, pero no se lo aceptó. Ofreció una rueda de prensa en la que dejó claro que "me siento fuerte y no voy a abandonar el barco, pero si el club decidiera echarme, no cobraría un euro. Me quedan aún 3 años de contrato, pero perdonaría todo el dinero por el sentimiento que siento por este club y hasta trabajaría gratis si me cesan. Si hay un equipo capaz de revertir esta situación ese es el Ceuta".

Y acertó... Lo que no imaginaba es que iba a ser tan duro. La luz se hizo tras empatar en el Murube ante la Balona, que se jugaba también la permanencia. "Lo del sábado fue una auténtica locura, una p... locura. Ha sido un éxito absoluto porque hicimos posible lo imposible. De todos modos, pasamos miedo, hemos sufrido muchísimo, hasta límites insospechados, han sido muchos partidos, muchos viajes, muchas horas de trabajo las que hemos empleado para que el sueño fuese posible. El club, los dirigentes, los técnicos, los futbolistas y la ciudad lo merecían y el sufrimiento valió la pena. Con el paso de los años, se le dará mucho más mérito a esta gesta. Se ha desatado la 'Ceutamanía'. Aquí, no se recordaba algo así, con la afición tan entregada y con todos los niños por la calle con la camiseta del equipo. El campo se quedó pequeño, había siete u ocho mil personas... Fue todo inenarrable".

Bajo su punto de vista, no hay más fórmula mágica que "el trabajo, trabajo y más trabajo de todos y la gestión que ha realizado cada estamento del club. Nos unimos y nos hicimos casi invencibles. El presidente, desde el minuto uno confió en nosotros, nos respaldó y animó siempre. Nos transmitió los valores que siempre defiende y esa confianza y esa lealtad nos ayudaron muchísimo. José Juan volvió en un momento delicado y asumió el reto con valentía, lo normal era que no cumpliésemos con el objetivo, pero supo sacar lo máximo a los jugadores y los futbolistas entendieron su filosofía".

La permanencia ha puesto es broche de oro de la segunda temporada del jerezano en el Ceuta, un club en el que "me siento valorado, querido y respetado. Desde el primer día me recibieron con los brazos abiertos y somos una familia. La experiencia está siendo tremenda y gratificante. No es sólo la permanencia en una categoría que, bajo mi punto de vista, es la más complicadas de todas, es el cómo se ha logrado. El salto entre Segunda y Primera RFEF es brutal, se nota muchísimo en todos los aspectos, por eso nos costó adaptarnos. Además, también tuvimos la oportunidad de disfrutar en la Copa del Rey. Nos plantamos en octavos y el Barcelona nos dejó fuera, pero antes eliminamos al Elche, Ibiza y Utrera. Esas eliminatorias nos volvieron a poner en el panorama nacional y con nuestra reacción España se ha hecho un poco más ceutí".