Pleno del Ciudad de Lucena, el Xerez CD sigue sin encajar goles y el Xerez DFC, sin marcar

La tercera jornada de liga en el Grupo X de Tercera RFEF ha dejado como líder en solitario al Ciudad de Lucena, único equipo que ha logrado ganar los tres encuentros que se han disputado. El cuadro cordobés recibía en el Municipal, en el enfrentamiento más atractivo de esta fecha, al Utrera, que tampoco había perdido, y se impuso por 2-0.

El partido estuvo marcado por la expulsión del sevillano Pablo Aguilera a los dos minutos, aunque los celestes también acabaron con diez por la roja a Joel Domínguez al inicio de la segunda parte. El choque lo sentenciaron Marcos Pérez (40') y Juan Andrés (50'). El equipo de Rafa Carrillo confirmó ante un recién descendido y aspirante al ascenso su buen momento y las notables sensaciones que ya ofreció en pretemporada.

El Gerena se ha colocado segundo. El cuadro rojinegro, a pesar de todos los problemas económicos, al igual que en temporadas anteriores comienza a mostrar sus credenciales. Suma siete puntos y se impuso al Conil por 2-0 con un doblete de Rafa Guillén.

El Xerez CD aspiraba a colocarse líder en función de resultado que se diera en el Ciudad de Lucena-Utrera, pero se quedó sin opciones al no pasar del empate a cero en Chapín frente al Ceuta B en un encuentro en el que falló un penalti y le anularon un gol dudoso. Es tercero con los mismos siete puntos que el Gerena. Los de Checa se han convertido en el único conjunto del grupo que aún no han encajado goles y siguen invictos e imbatidos.

El Salerm Puente Genil, otro de los aspirantes al play-off, tampoco pudo pasar de la igualada en el Guadalquivir frente al Coria (1-1) y el Bollullos, rival que la pasada jornada empató ante el Xerez DFC, se llevó el derbi ante La Palma, próximo rival precisamente de los xerecistas, por 1-2.

El Córdoba B, que hasta el momento no había ganado, se desmelenó ante el Cabecense, adversario del Deportivo del próximo domingo, y le endosó una manita (5-2), mientras que el Ayamonte superó por 3-1 al Pozoblanco, con el exazulino Lobo anotando dos de los tres tantos de su equipo.

El Atlético Espeleño perdió en su campo frente al Cartaya por 1-2 y el Xerez DFC no consigue levantar el vuelto y cayó por la mínima en el estadio Jesús Navas contra el Sevilla C. Los azulinos sólo tienen dos puntos, son decimoquintos, y ya son la única escuadra que no ha estrenado su casillero de goles a favor.