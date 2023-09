Primera derrota de un XDFC sin gol (1-0)

Un Xerez DFC sin gol ha sufrido la primera derrota de la temporada en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del Sevilla. Los azulinos, que siguen sin estrenar el casillero de goles después de tres jornadas disputadas, han ido como en jornadas precedentes de más a menos, tuvieron ocasiones que no aprovecharon en la primera mitad, con un disparo de Beni al larguero y un chutazo de Parejo que salvó el meta local. En la reanudación, los azulinos encajaban el único gol del partido de la forma más infantil, en un saque de banda penosamente defendido que Ibra remataba al fondo de las mallas.

Los xerecistas, que comenzaron el partido con Friaza y Cheikh como hombres en punta, han acabado el encuentro sin delanteros y sólo han sumado 2 puntos de 9 posibles y ya aparecen las primeras urgencias con tan sólo tres jornadas jugadas.

Tres cambios con respecto a Bollullos introdujo David Sánchez en el once inicial del Xerez DFC. Matías Ramos regresó a la portería azulina una vez recuperado de la fractura nasal que sufrió en el primer partido de liga contra el Puente Genil, quedándose Juanlu Llamas en el banquillo. Antonio Oca, que ya tuvo algunos minutos en el Eloy Ávila Cano, ha sido titular por primera vez esta temporada en detrimento de Ángel Rueda, titular hasta ahora en el centro de la defensa. También ha partido de inicio Joselu Friaza como hombre más adelantado acompañando a Cheikh en el ataque de los xerecistas.

El XDFC se plantó con un 5-3-2 con Oriol en la banda derecha y cerrando Marcelo, Oca y Hugo, mientras que Carri hacía la mediapunta. El primer acercamiento de los jerezanos fue gracias a un mal despeje de David Gil, que dejaba la pelota muerta a Cheikh, el azulino abría a Edu Oriol, el centro del extremo se envenenó y el portero sevillista metía el puño sacando el balón a saque de esquina.

Doble larguero

La tuvo el Xerez DFC a los 10 minutos en una buena elaborada de los azulinos. Joselu Friaza entró por banda derecha y su centro al segundo palo lo remataba Beni estrellándose el balón en el travesaño. La réplica sevillista llegaba apenas tres minutos después en un remate de cabeza de Rubén Catalá que superaba la estirada de Matías y que también repelía el larguero. A los 19 minutos, Parejo disparaba desde unos 30 metros tras recuperar en la medular y David Gil le hacía un paradón enviando a saque de esquina en otra ocasión clara para los de David Sánchez

El Sevilla C fue tomándole el pulso al partido y pasó a dominar el juego, ante un Xerez DFC que fue de más a menos en esta primera mitad. Catalá e Ibra comenzaron a ganar sus duelos arriba y Juanan se hacía dueño de la medular. Los azulinos intentaban salir desde atrás y por el centro y tuvieron un par de pérdidas de balón que el filial hispalense no supo aprovechar. Matías Ramos tuvo que actuar tras una internada por la derecha que tocó en Oca, quedándose el balón suelto y a punto de costarle un disgusto al equipo jerezano.

Se activó en el tramo final del primer tiempo el Xerez DFC, con una doble ocasión que no se materializó. En la primera, Oriol ponía por delante el balón a Cheikh, que ya se preparaba para rematar cuando Sergio Martínez se lanzaba al suelo para cortar lo que hubiera supuesto el 0-1 y en la continuación de la jugada, el balón le caía a Friaza, cuyo disparo era taponado por un defensa.

Segunda mitad

La segunda parte arrancó con una clarísima ocasión del Sevilla C en un trallazo de Juan González que de nuevo repelió el larguero de la portería de Matías Ramos. Se salvaba de nuevo el equipo azulino de encajar el primer gol de la temporada. No esperó más David Sánchez para mover el banquillo, dando entrada a Antonio Moreno y Pepe Rincón por Oriol y Friaza, cambiando el dibujo táctico a un 4-2-3-1. Los xerecistas tuvieron un par de acciones a balón parado en la frontal, pero en la primera Parejo lanzaba mal contra la barrera y en la siguiente, Beni no encontró portería.

Pasada la hora de partido, el Sevilla C perforaba la meta del Xerez DFC, el primer tanto que encaja el equipo de David Sánchez esta temporada. Un gol imperdonable para un equipo que quiere luchar por estar en la parte alta de la clasificación. El 1-0 nacía en un saque de banda que ponía en largo un jugador hispalense y en el primer palo Ibra, en un movimiento de fuera a dentro, remataba de cabeza sorprendiendo a Matías Ramos.

Se fue con todo arriba el Xerez DFC pero con más corazón que ideas, el partido se rompió y por momentos se convertía en un correcalles sin centro del campo y con los locales llegando en oleadas pero se les hacía de noche en los metros finales.

David Sánchez completó los cinco cambios y el Xerez DFC acabó sin delanteros el partido y con Pepe Rincón como jugador más adelantado, Beto y Pata en las bandas y Antonio Moreno por detrás del punta. Matías Ramos se tenía que jugar el tipo ante Rubén Catalá cuando el delantero se quedaba solo y en la siguiente acción David Gil salvaba el empate a disparo de Carri en la acción más peligrosa de los jerezanos en la segunda parte.