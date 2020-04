El Covid-19 comienza a hacer estragos en las economías de Xerez DFC y Xerez CD

El estado alarma decretado por el Gobierno hace ya dos semanas para poner freno a la expansión del Covid-19 sigue causando estragos en la economía del país y el fútbol modesto no se libra. Comienza un nuevo mes y tanto Xerez DFC como Xerez CD se están viendo seriamente afectados. En la misma situación se encuentran el resto de clubes del Grupo X, que han visto reducidos prácticamente a cero todos sus ingresos en concepto de publicidad y patrocinadores.

El Xerez DFC ha hecho pública la situación en la que se encuentra a través de sus redes sociales en un comunicado en el que detalla: "El club no recibirá ningún ingreso de nuestros patrocinadores durante el estado de alarma. Sin fútbol, sin actividad económica en la mayoría de empresas y con todo el país paralizado, el club se ha puesto en contacto con los patrocinadores para notificarles que no se les facturará nada durante el período que que dure el estado de alarma en nuestro país".

Además, explican que "como ni club ni patrocinadores, por las circunstancias provocadas por la pandemia mundial, podrán cumplir con lo acordado al no haber partidos y no poder contar con la visibilidad de la competición, se ha buscado lo más adecuado para ambas partes en estos momentos complicados. Los contratos se seguirán respetando una vez que el Gobierno decrete el final de esta situación".

Entre las medidas adoptadas se encuentra la de suspender la cuotas mensuales que abonan los pequeños de la cantera y los de su Escuela: "Informamos en relación a la cuota del mes de marzo de que sólo se cobrará el importe completo a los canteranos y a los jugadores de la Escuelita que tienen el pago por recibo así como a los que ya hayan abonado el importe total del mes en los días previos al confinamiento. Este importe se devolverá o se compensará por la mitad del mes no entrenado". Respecto al mes de abril, destacan que "las cuotas quedan anuladas hasta la reanudación de los entrenamientos".

Los directivos, pese a la paralización de la Liga, siguen manteniendo contactos y en todos ellos "valoramos las heridas que está dejando la pandemia y analizamos las propuestas que estamos poniendo en común entre los clubes del Grupo X para hacer frente común a la hora de plantear las inquietudes a la RFEF".

Mientras, la situación en el Xerez CD es todavía más complicada, ya que los ingresos han dejado de entrar igualmente. Juan Luis Gil 'Titín', uno de los responsables de la comisión de socios que se ha hecho cargo de la gestión del Deportivo, detalla que "cada día la situación es más compleja, buscamos fórmulas pero está todo parado y no entran ingresos. Los patrocinadores no pueden pagar porque no generan y nosotros tampoco podemos reclamar nada a todos los que fraccionaron los pagos. Además, nuestro problema es aún mayor porque no podemos recibir subvenciones".

Álvaro Moya, UD de Los Barrios "La situación no puede durar más de dos meses, tendremos que contar con la solidaridad de todos"

Álvaro Moya es presidente de la UD Los Barios y su club es otro de los que peor lo está pasado, ya que tampoco puede percibir las subvenciones de la Española por deudas anteriores contraídas con las administraciones públicas. El mandatario de la Unión resalta: "Esto es una pesadilla, no parece real la situación que nos ha tocado vivir por el coronavirus. Todo está parado y si los clubes grandes están sufriendo como para que los modestos no estemos ahogados".

Moya añade que "las empresas no están abiertas, los compromisos no se pueden cumplir y todo es una cadena, los presupuestos no se pueden equilibrar, es algo que no podemos controlar porque nadie podía imaginar algo así. Lo importante ahora es que todo pase cuanto antes".

El presidente barreño recuerda que "nuestra posición es de indefensión total, no podemos percibir ayudas de la Federación y sin taquillas y sin actividad todo es complicadísimo, tendremos que contar con la solidaridad por parte de todos. Creo que esta situación no puede durar más de dos meses porque si eso es así, muchos clubes irán a la quiebra y tendrán que desaparecer. Poco a poco, tendremos que ir recuperándonos pero todos de la mano, dirigentes, técnicos, jugadores, aficionados, empresarios, ayuntamientos...".

Moya espera que la temporada finalice pero "a día de hoy hay muchas incógnitas, cómo, cuándo y de qué manera. Se tendrán que tomar medidas extraordinarias, justas y equitativas. Siendo optimistas, empezaremos en junio y es que nos podemos ver jugando en agosto... Hay que ser cautos porque lo más importante ahora mismo es la salud de todos".

Francis Cabeza, Puente Genil "A duras penas vamos cumpliendo con nuestros compromisos de pago, tocará ser flexibles y reiventarnos"

El Salerm Puente Genil es uno de los equipos que mejor temporada está realizando, aunque justo antes del parón estaba fuera de los puestos de fase de ascenso y tampoco se escapa de la crisis. Francis Cabeza, presidente de la entidad pontana, subraya: "Todos vamos a sufrir con esta situación, todo está parado y tendremos que mimar y cuidar al máximo a nuestros patrocinadores para salir adelante y perder lo mínimo. No estamos cobrando y es lógico, ¿cómo voy a exigir dinero a empresas que no pueden facturar porque tienen su actividad parada?, ¿cómo le pido ayuda al Ayuntamiento con todas las necesidades que hay? Estamos llegando a acuerdos para que las dos partes salgamos lo menos perjudicadas posible".

Teme que la crisis "acabe por afectarnos más de lo debido. Todos tendremos que apretarnos el cinturón y en ese sentido tengo en mi club a gente muy comprometida. Todos tendremos que ser flexibles y reinventarnos, vamos justos y todos lo tienen que entender. A duras penas vamos cumpliendo con todos los compromisos de pago pero si esto se prolonga tendremos verdaderos problemas".

Con una masa social muy fiel, Cabeza resalta que "no nos va a quedar otra que pedir apoyo para su club. Nuestra localidad es pequeña y nuestros aficionados son de chapó pero son los que son. Tendremos que ser claros con ellos y explicarles que los objetivos irán en función de los ingresos si la situación empeora, llevamos tiempo sin déficit y ahora apenas hay caja. Todos queremos que esto termine cuanto antes primero por la salud de todos, que es lo importante, y luego por la economía, no ya de cualquier club modesto, por la del país".