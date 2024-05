Edu Villegas, a por un doblete histórico en el Ceuta

Edu Villegas. Genio y figura. El jerezano no para de crecer profesionalmente y lo ha vuelto a hacer. El Ceuta ha logrado otra gesta y ahora sueña con el 'doble doble'. De momento, el primer equipo caballa se ha clasificado para para disputar el play-off de ascenso a Segunda A y el filial ya disputa el de Tercera a Segunda RFEF. El doblete sería "apoteóstico, pero tenemos los pies en el suelo y no hacemos las cuentas de la lechera. A día de hoy, hay que disfrutar de cada momento y ser humildes. Luego, está el partido a partido, que todos sabemos como es el fútbol, que cuando menos te lo esperas te da un revés y te devuelve a la realidad".

El Ceuta, encuadrado en el Grupo II de Primera RFEF y una temporada más también entrenado por José Juan Romero, a falta de una jornada para el final de la competición, ya es quinto con 62 puntos y se ha ganado su licencia para soñar dejando en la cuneta a equipos importantes como Recreativo de Huelva, Murcia, Real Madrid Castilla o hasta el Antequera, que tras subir el pasado ejercicio ha cuajado una gran temporada.

Villegas ha encontrado en Ceuta la horma de su zapato tras abandonar su Jerez natal después de dos ascensos en el Xerez DFC en su estreno como director deportivo del club. "Me siento querido, realizado y respetado, tengo máxima libertad en todos los sentidos y así se trabaja con confianza". Subraya que "el presidente Luhay Hamido es un hombre de fútbol, hablamos el mismo idioma y ya es parte de mi familia, me dio una gran oportunidad y le intento responder. Además, tanto el cuerpo técnico de la primera plantilla como el del filial son estupendos y los logros son merecidos. No hace falta que explique nada de José Juan Romero ni del excelente fútbol que hacen sus equipos porque todo el mundo lo sabe y lo mismo le sucede a los entrenadores del B. En todos los campos a los que los he acompañado, me han destacado el nivel y la calidad del filial".

Curiosamente, el Ceuta B puede ser rival de su exequipo, el Xerez DFC, si ambos superan la primera fase. Los azulinos tienen la ronda muy encarrilada y el filial empató a uno con el Ciudad de Lucena en el Murube y se lo jugará todo a una carta el domingo en tierras aracelitanas, ya que necesita vencer al ser quinto contra segundo. "Hicimos un gran partido y si la primera parte hubiese terminado 2-0 o 3-0 a nadie le hubiese extrañado, fuimos muy superiores a ellos, pero ya he comentado antes que estas cosas pasan. Vamos a Lucena, mentalizados, con muchas ganas y preparados para pelear al máximo y pasar ronda. Si luego nos tenemos que enfrentar al Xerez DFC pues será otra eliminatoria dura, en la que uno de los dos se quedará fuera de la pelea. Volver a Jerez siempre es especial para mí".

Villegas cumple su tercera temporada en el Ceuta y va de gesta en gesta. En su primera campaña, logró el ascenso a Primera RFEF, la pasada, cuando nadie apostaba por el equipo después de un ejercicio irregular logró la salvación en una segunda vuelta sobresaliente y cayó en la Copa del Rey en cuartos ante el Barça y este año peleará por devolver al club al fútbol profesional. Su último play-off a Segunda A lo disputó hace 16 años y su última temporada en Segunda A fue la 80/81, aunque no otra denominación. Casi nada...