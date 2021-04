El CD El Torno, de segundo clasificado a último tras el cambio de criterio de la Federación

El CD El Torno de Toni López es el principal perjudicado con el cambio de criterio -a falta de tres jornadas- que ha llevado a cabo la Federación Gaditana para establecer la clasificación en las fases de ascenso y descenso de la Primera Andaluza.

Aplicando el 'donde dije digo digo Diego', la delegación que preside José Antonio Bernal -a su vez vicepresidente de la Andaluza- ha cambiado la regla (a mitad del juego) y si antes las clasificaciones se establecían sumando los coeficientes de las dos fases, ahora se aplica el arrastre de puntos de la primera a la segunda.

Entre los equipos afectados, el más perjudicado es el CD El Torno, que tras una primera fase muy mala en la que fue colista del Subgrupo 2 ha iniciado la segunda fase con dos victorias consecutivas, lo que le daba un coeficiente de 3, que sumado al 0,56 de la primera fase le situaba en la segunda posición de la tabla. Ahora, tras este bandazo de la Gaditana, el equipo de Toni López pasa de esa segunda plaza a la última, con un coeficiente de 0,80 y con un tope máximo de 1, lo que le deja prácticamente con pie y medio en la Segunda Andaluza.

Juan Carlos Ramírez, presidende del CD El Torno, no sabía ni cómo expresar sus emociones tras conocer este cambio de criterio de la Gaditana: "Desde ayer he pasado por varias fases, impotencia, rabia, indignación, depresión. No sé ni cómo calificarlo. Los chavales están hundidos, de vernos con posibilidades reales de mantener la categoría a esto. No puedes cambiar las reglas del juego cuando sólo nos faltan dos partidos".

El dirigente se ha intentado poner en contacto con la Federación, "pero nadie nos coge el teléfono y no sé si nos recibirían si nos plantamos allí. Hemos consultado con un abogado y nos dice que esto no se puede hacer, así que vamos a estudiar qué medidas tomamos".