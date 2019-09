España y los hermanos Zarzuela se cuelgan la plata

La selección española masculina, con los jerezanos Pablo y Alejandro Zarzuela en liza, consiguió este domingo la medalla de plata del Europeo de Baloncesto en Silla de Ruedas después de perder su imbatibilidad en el torneo al caer en la final contra Gran Bretaña por 77-52, con lo que iguala su mejor resultado histórico al repetir el mismo metal que lograra en 1995.

Hacía 24 años que España no llegaba a una final europea. Entonces, en París (Francia), el equipo español perdió por un ajustado 54-55 precisamente contra Gran Bretaña. El partido, jugado en el Aqua Zdrój de Walbrzych (Polonia), enfrentó a las dos mejores selecciones del torneo continental. España ya había cumplido sus dos objetivos (clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y asegurarse una medalla), jamás había ganado tantos partidos en un Europeo, no había llegado tan lejos desde hace 24 años y no tenía tanta presión por la medalla de oro como Gran Bretaña, séxtuple campeona europea que acudió a tierras polacas siendo la actual campeona del mundo y con el propósito principal de 'recuperar' el primer puesto continental que perdió ante Turquía hace dos años en la localidad tinerfeña de Adeje.

Con el resultado de 77-52 en la final, España iguala su mejor resultado de siempre en Europeos después de imponerse en la fase de liguilla a Países Bajos (83-36), Rusia (35-101), Israel (75-56), Francia (76-25) y Turquía (61-76); en los cuartos de final a Polonia (62-79), y en semifinales a Alemania (60-70). Esa trayectoria impecable se rompió en la final contra Gran Bretaña.

El encuentro empezó con cruz para España, siempre por debajo en el marcador. Los españoles, algo nerviosos, ya perdieron tres balones en los tres primeros minutos y encajaron un 6-0 ante la versatilidad británica que obligó a Óscar Trigo a pedir entonces un tiempo muerto.

Cinco medallas en campeonatos oficiales España cuenta ya en su palmarés con cinco medallas en campeonatos oficiales (plata en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y, en Europeos, platas en París 1995 y Walbrzych 2019, y bronces en Nazaret 2011 y Fráncfort 2013), mientras que Gran Bretaña atesora 39 metales, entre Juegos Paralímpicos (ocho), Mundiales (cinco) y Europeos (26). En los últimos 20 años, los españoles sólo vencieron a los británicos en semifinales de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 (69-63), donde lograron una inolvidable medalla de plata.

Además, España se cargó pronto de personales y tardó casi seis minutos en anotar, con dos tiros libres de Jordi Ruiz, y más de ocho en conseguir la primera canasta, de Agustín Alejos apoyándose en el tablero. El duelo estaba siendo muy trabado, poco vistoso y enmarañado con una España desconocida en el torneo que acabó el primer cuarto con nueve puntos abajo (16-7). En el segundo cuarto se niveló la balanza y David Mouriz recortó distancias con un triple (27-21), pero un parcial de 8-0 dejó el tanteo en 35-21 al descanso.

Tras el descanso, España siguió intentando ofrecer su mejor versión, pero lo cierto es que estuvo siempre a remolque en el marcador sin mayor éxito en su juego de transición, menos acierto del deseado en los tiros, Alejandro Zarzuela con cuatro personales y sin dar con la fórmula para frenar a los rivales. Al finalizar el tercer cuarto, 58-37 favorable a Gran Bretaña.

La remontada se antojaba improbable y en el último cuarto los británicos no bajaban el pistón y alcanzaron una máxima ventaja de 29 puntos, quedando el marcador definitivamente en 77-52.