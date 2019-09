Gabriel Sanjuán y Amador Jaén, en el Sierra de Cádiz

El Automóvil Club Jerez estará un año más presente en el Rally Sierra de Cádiz con varios de sus pilotos. Gabriel Sanjuán y Amador Jaén formarán equipo con el primero al volante del Citroën Saxo VTS del equipo Peyo Competición y Jaén en las labores de copiloto, invirtiendo sus habituales roles.

Los jerezanos intentarán disfrutar, siendo ese el primer objetivo, aunque hacer un buen papel dentro del Grupo N con el Saxo del prestigioso equipo Peyo Competición, el equipo de toda la vida de Gabriel y Amador, es otro de los objetivos marcados.

Amador Jaén señala que "en este caso me toca estar a la derecha de mi 'hermano' Gabi, mi 'copi' habitual. Me ilusiona mucho ir a su lado en esta ocasión, intentaré tirar de mi experiencia y llegar a meta, seguro que disfrutaremos mucho. Gabi se lo merece debido al esfuerzo económico que hará para estar en la salida del Sierra de Cádiz".

Por su parte, Gabriel Sanjuán apunta que "siempre me consideré piloto pero por circunstancias tuve que dejarlo, aunque nunca me quité el casco ya que Amador me brindó la oportunidad de ser su copiloto. Ahora, y tras un año de parón, ya que participé la pasada temporada también en el Rally Sierra de Cádiz junto a mi hijo Gabriel, me toca ponerme de nuevo tras el volante, en esta ocasión junto a mi 'hermano' Amador, al que me gustaría darle las gracias. Intentaremos disfrutar de tan prestigiosa prueba.”

Los dos pilotos agradecen el apoyo de todos patrocinadores: Bar Javi, Automóviles Capote, Peyo Competición, Talleres Verano, AKA SG, Autoescuela Gabriel, Autoescuela Cáliz, Rotugrafic y la colaboración especial de Frío Canto.