Otra caída en el Tourmalet (0-3)

El Guadalcacín cerró su particular Tourmalet ante aspirantes al play off como lo empezó, con derrota ante el Córdoba B tan clara en el campo como en el marcador, como antes había sucedido con el Xerez DFC (0-2), Ceuta (1-5) y Algeciras (3-0), un calvario particular dentro del sufrimiento que está padeciendo el equipo azul en una temporada que se está haciendo muy muy larga, demasiado.

Frente al Córdoba B, el equipo de Jesús Mendoza volvió a pagar caros los desajustes defensivos, porque el partido se tuerce a los diez minutos con un cabezazo de Abraham en el primer palo a saque de esquina tan mal defendido por los jerezanos como bien ejecutado por los cordobeses. Y luego, como a perro flaco todo son pulgas, el 0-2 lo marca Jordi en lo que pareció un claro fuera de juego pero después de varios rechaces y toques en el área local sin que nadie en el Guada despejase el cuero. El tercero, con el partido ya decidido, llegaba en una contra blanquiverde tras recuperación en el centro del campo, llegada por la izquierda con pase de Trabazo a Chuma, que dispara desde el borde del área sin mucha potencia pero con toda colocación, ajustando el balón al poste, imposible para Jesús.

Fiel a su estilo, el Guadalcacín pelea y trata de llegar arriba percutiendo sobre la defensa rival, pero eso ya no le llega tanto por las limitaciones propias como por la eficacia del rival, y es que el filial rehuyó combinar desde atrás y despejó sin contemplaciones cualquier balón cercano a Alberto, que todos los saques de puerta los enviaba en largo al campo contrario.

Sin complicarse atrás, el Córdoba B sí que complicó la vida al Guada cuando bajó el balón al suelo y buscó a Chuma como enganche para volcar a las bandas, por donde las subidas de Jordi y Fran Ávila buscaban crear superioridad con Luismi y Marco Rosa. Además, los visitantes festejaron en su segunda llegada, después de una vaselina de Chuma con Jesús fuera de sitio que se marchó fuera. Luego, una internada por la derecha acabó en centro al segundo palo, donde la dejada de Fran Ávila la empalmó Chuma exigiendo a Jesús, que se sacó el derechazo como pudo, despejando a córner un defensa.

El saque de esquina fue el principio del fin, porque Luismi templó el balón al primer palo para que Abraham cabecease adelantándose a todos y adelantando al filial en el marcador. Con 80 minutos por delante, el Guada ya remaba contracorriente y trató de reaccionar pero en cuanto pasaba de medio campo le costaba un mundo mantener el balón y avanzar. Pulido salvó bajo palos el segundo y el partido avanzó a trompicones hasta que el Córdoba B dio su segundo zarpazo, muy protestado por los azules pidiendo fuera de juego de Jordi, que remachó solo cerca del poste un balón rechazado.

El Guadalcacín hizo de tripas corazón y trató de incomodar a Alberto, prácticamente inédito en una primera mitad que solo se animó luego con una buena parada de Jesús a disparo de Joel. Comenzó la segunda con los locales tratando de meterse en el partido pero un defensa cordobesista despejó el pase de la muerte de Juanjo al que no llegó Alberto y buscaba Fran Jiménez, tan generoso en el esfuerzo como en inferioridad ante Abraham y Álex García.

Robert y Luismi se las tuvieron tiesas y tras un conato de tangana, Abraham estuvo a punto de repetir cabezazo a la red, esta vez en el segundo palo. El Guada tenía cada vez menos fuelle pese al refresco de David Piñero y Regalí, y el tercero llegó en una combinación entre Trabazo y Chuma y disparo ajustado al poste. El Córdoba B siguió a lo suyo y el Guadalcacín también: un quiero y no puedo ya sin fuerzas al final y lo que es peor, sin ilusión. El final de temporada se va a hacer muy largo, larguísimo...