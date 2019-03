Como gato panza arriba (1-1)

Descendido según la Española, a punto según la Andaluza

Como quiera que no se ha aclarado si al final bajan los cinco equipos que anunció la Española o los tres que reflejaba la circular de la Andaluza, el Guadalcacín ha descendido a División de Honor según la RFEF pero no según la RFAF. Con 24 puntos en disputa, según la Española (5 descensos) el Guada ya no puede alcanzar al 17º; según la Andaluza (3 descensos), aún podría superar al Sevilla C (19º, 34 puntos) e igualar al Coria (18º, 35 puntos), al que además gana el 'gol-average' particular.