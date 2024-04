Un Guadalcacín lanzado y en un gran momento supera al Arcos (1-3)

El CD Guadalcacín está completando un tramo final de liga impresionante y ha sumado este domingo en el Antonio Gallardo de Arcos su séptima jornada sin perder, con tres empates y cuatro victorias. No cae desde que el pasado 18 de febrero sucumbió en La Menacha ante el Algeciras (2-1). En esta oportunidad, los de David Navarro se han impuesto al cuadro serrano por 1-3, suman 42 puntos y son sextos, no tienen fácil acceder a las plazas de play-off cuando sólo restan tres fechas para el final, pero no renuncian a nada mientras las matemáticas digan que pueden hacerlo.

Dani Castro estrenó el marcador al cuarto de hora partido para los pedáneos y justo antes del descanso lo empató Raúl Girón. Pero el Guada va muy en serio y nada más saltar al verde tras el paso por vestuarios, Falcao ponía por delante otra vez a su equipo. 1-2. Minuto 46.

A partir de ese momento, los visitantes se mostraron firmes y Soto, en el 52', establecía el 1-3 de la tranquilidad y que, a la postre, sería el resultado definitivo. Los locales lo intentaron y tuvieron algunas opciones, igual que los visitantes a la cantra, pero ya el marcador no se iba a mover.

El Guada lo tiene complicado, pero debe echar toda la carne en el asador en las próximas dos jornadas ante dos rivales directos y también con enfrentamientos en esas jornadas entre adversarios que luchan por el mismo objetivo. Recibe al Puerto Real en el Fernández Marchán y luego visita al Guadiaro, para cerrar la competición en casa contra el San Roque.