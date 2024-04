El Jerez Industrial se reivindica con una goleada en el Cuvillo ante el Racing (1-4)

El Jerez Industrial ha dado un importante golpe de autoridad en el José del Cuvillo frente al Racing Portuense y se ha impuesto por un contundente 1-4 en un partido en el que fue de menos a más. Estos tres puntos permiten a los de Bruno Herrero coger aire y colocarse segundos de forma provisional, a la espera del partido que medirá en la tarde de este domingo a Guadiaro y Algeciras B, cuarto y tercero. Los blanquiazules suman 49 puntos y sus adversarios, sin jugar, 45 y 48, respectivamente. Tres goles de Dani Herrera, los tres primeros, y otro de Conejero sobre la campana han dado la victoria a los jerezanos.

La segunda vuelta del Industrial no ha sido buena, sólo había logrado tres victorias en once citas, y encaraba este compromiso frente al Portuense, que apuraba sus opciones de pelear por el ascenso, muy necesitado y con la obligación de mejorar tras la igualada del pasado domingo en el Pedro Garrido con el Trebujena (3-3). Y no falló.

El Jerez Industrial no tardó en sorprender al Racing Portuense y antes de que se cumpliera el primer minuto de juego se adelantó en el marcador con un buen gol de Dani Herrera, que superó al guardameta Rafa de vaselina. 0-1. Todo se le ponía de cara al cuadro de Bruno Herrero, necesitado de buenos resultados tras su marcha irregular, pero la escuadra local también dejó claro rápido que no se lo iba a poner fácil a su rival. Samu se tuvo que emplear a fondo para despejar un buen lanzamiento de Hamza.

El encuentro era intenso, con intercambio de golpes entre dos escuadras que necesitaban el triunfo. Superado el ecuador del primer acto, Alberto Fernández protagonizó una bonita acción personal, en la que se marchó hasta de tres rivales, pero su disparo final le salió manso. Sin tregua, Jon Erik estuvo providencial en el corte cuando el atacante Rafa Benítez se marchaba solo para encarar a Samu.

El Racing apretaba y en el 37' perdonó el empate. Un centro de Hamza con la portería vacía lo sacó bajo palos López después de un lanzamiento de un activo Rafa Benítez. Lo mismo que los blanquiazules no lograron el 0-2 por partida doble y con el mismo protagonista en la recta final del primer acto. Dani Herrera primero estrelló el balón en el larguero y justo después mandó alto de cabeza una falta botada por Kevin.

Los de Simón Carro se agarraban al verde, no bajaron la guardia y en el tiempo de descuento pusieron las tablas al aprovechar Hamza una salida en falso del guardameta Samu. 1-1 y todo por decidir.

El segundo acto arrancó igualmente intenso, con cambios y con opciones para ambos equipos, pero sin goles. El choque no se rompió hasta el minuto 65. Dani Herrera, uno de los protagonistas destacados de la cita, volvió a adelantar a los suyos con otro golazo. Enganchó un voleón perfecto que no pudo detener Rafa. 1-2.

Restaba casi media hora y a los de Bruno les tocaba apretar los dientes para conservar la ventaja e incluso intentar aumentarla para ganar tranquilidad ante los arreones locales y así fue. Dani Herrera, como no podía ser de otro modo, también le puso la firma a la tercera diana industrialista. 1-3. Hat-trick del ariete en el minuto 82 para sellar una victoria que su equipo necesitaba a toda costa.

Ya con todo resuelto, en el 86', más problemas para un Racing que no encontró la forma de superar a los blanquiazules. El meta Rafa fue expulsado con roja directa por tocar el balón con la mano fuera del área en un lance con Dani Herrera. Y en el 90', Conejero le puso la guinda al pastel con un buen tanto tras una galopada por la banda. 1-4. Los industrialistas despiertan cuando más falta les hace, a falta de tres jornadas para el final de liga.