Un Guada lanzado recibe a un Atlético Algabeño en apuros

El Fernández Marchán acoge este domingo (12:00) un duelo de rachas contrapuestas. Un Guadalcacín lanzado, que encadena siete partidos sin perder con tres triunfos seguidos, recibe a un Atlético Algabeño en horas bajas, penúltimo con cuatro puntos y que ganó su único encuentro de esta temporada en la tercera jornada, cuando se impuso en su campo al Montilla por 3-0. Desde entonces, el cuadro que sigue entrenando Diego Tristán ha encajado cinco derrotas y ha arañado un empate, en la sexta jornada en su visita al Municipal de Chiclana.

Los de Diego Galiano se encuentran en su mejor momento de la temporada y lo están refrendando en forma de victorias. Torreblanca, UP Viso y La Palma se han visto superados en las tres últimas citas de un cuadro azul firme atrás y efectivo que busca este domingo la cuarta consecutiva.

Para el compromiso, que será arbitrado por el onubense Picos Paniaga, frente a los sevillanos, el entrenador jerezano tiene tres bajas. Benítez ha sido sancionado con un partido, ya que fue expulsado en La Palma por doble amarilla, el portero Migue sigue con su proceso de recuperación y Jose Roldán se lesionó en el último entrenamiento de la semana. El central iba a volver tras cumplir los dos partidos de castigo que le cayeron por su tarjeta roja en Torreblanca y no pudo acabar el viernes la sesión de trabajo por unas molestias musculares en el cuádriceps. Además, Yuni se ha marchado del equipo y ha firmado por El Torno.

Por contra, es alta el atacante Elías. El jugador se quedó fuera de la lista de convocados la pasada semana para viajar a La Palma por el desplante que le hizo a su entrenador en el choque ante el UP Viso, por el que fue sustituido minutos después de saltar al terreno de juego.

Galiano, optimista

Galiano se muestra optimista y pretrende "sacar adelante este compromiso, pero no va a ser fácil ni mucho menos. El puesto que ocupa en la tabla el Algabeño no se corresponde con su potencial. Cuenta con cuatro o cinco jugadores de la pasada temporada y esta campaña han rejuvenecido el plantel con la presencia de juveniles. No tienen equipo para estar tan abajo, nos complicarán las cosas porque necesitan los puntos para respirar".

En cuanto a su equipo, espera "un buen nivel. La verdad es que estamos muy satisfechos con el trabajo que vienen realizando los jugadores desde que comenzó la temporada. Sólo en el primer cuarto de hora del partido que jugamos en Arcos no estuvieron al nivel debido. Desde entonces, han ido creciendo, creen en lo que estamos haciendo y esperamos que este gran trabajo que vienen realizando se siga plasmando en resultados. Nosotros también necesitamos los puntos para seguir escalando en la tabla, que esta temporada descienden muchos equipos y la pelea va a ser durísima".