El Guadalcacín tutea al potente Torreblanca B, pero paga caro sus fallos (3-1)

El Guadalcacín FSF volvió de vacío de su visita a Melilla para enfrentarse al Torreblanca B, uno de los gallitos del grupo III, que ocupa la tercera plaza con 24 puntos. Cayó por 3-1, pero compitió, tuteó, plantó cara a una escuadra muy potente e incluso la llegó a dominar, pero se topó con la portera brasileña Beatriz, que se convirtió en una de las destacadas del partido, y pagó caro sus errores puntuales. Las locales fueron efectivas, aprovecharon al máximo sus oportunidades y las visitantes las fallaron.

Las jóvenes de Andrés Sánchez, con una odidesa de viaje que comenzó a las dos de la madrugada rumbo a Málaga en coche para luego coger un vuejo a la ciudad norteafricana y aterrizar a las ocho de la mañana, pagaron cara su inexperiencia y, además, no pudieron jugar las brasileñas Andreia y Ludimila, que aún no tienen el transfer y que están llamadas a ofrecer un plus al equipo.

La primera mitad finalizó con ventaja melillense por 2-0 en dos acciones en las que las visitantes cometieron errores. En la segunda, las guadalcacileñas apretaron aún más ante un Torreblanca que se encerró totalmente en su pista, que se dedicó a perder tiempo y que encajó el 2-1 a la media hora. Llegaron más ocasiones, pero la meta brasileña de las anfitrionas resolvió el trabajo con solvencia. Ahí estuvo la diferencia. El 3-1 llegó en la recta final y también en otro desajuste, ya con el equipo volcado buscando la igualada, un premio merecido para el esfuerzo realizado.

El Guada, que tiene 4 puntos, se queda a siete de la salvación y esta semana recibe al Desguace París Algaida, segundo clasificado con los mismos 30 puntos que el líder, el Nueces Ronda Atléteico Torcal. Pese a la situación, Andrés Sánchez es optimista y confía en salir de la zona baja en cuanto pueda contar con las brasileñas y reforzar más la plantilla.Tor