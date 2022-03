El Guadalcacín apuesta por una victoria en su vuelta al Fernández Marchán

Hogar, dulce hogar. El CD Guadalcacín vuelve este domingo (12:00) a jugar en el Fernández Marchán frente al Torreblanca, una vez cumplidos los cuatro partidos de clausura que le impuso Competición de la Andaluza por los graves incidentes ante el Bollullos a principios del pasado mes de enero, con el reto de obtener tres puntos que le sigan alejando de la zona complicada de la tabla. En estos momentos, se encuentran fuera de peligro, en la 11ª posición con los mismos 34 puntos que La Palma y ocho más que su rival, al que quieren dejar a once.

Los azulones han tenido que disputar lejos de su casa cuatro encuentros. Los dos primeros los perdieron ante Atlético Espeleño y Arcos y los dos últimos los sacaron adelante contra Atlético Central y Castilleja. Ahora, esperan volver a hacer un fortín del Fernández Marchán para sellar la permanencia.

La pasada jornada, los de Paco Ávila perdieron ante el colíder Ayamonte por 3-0 en un partido extraño, en el que realizaron una primera mitad excelente, fallaron un penalti y se marcharon al descanso con empate a cero. En el inicio de la segunda, cometieron un par de fallos que le costaron muy caros.

El técnico sanluqueño sólo tiene las bajas para este compromiso de Miguel y Jesús López, que ya ha comenzado a entrenar junto a sus compañeros tras superar sus problemas musculares, y recupera a Gómez y Medina, que no estuvieron en Ayamonte.

Ávila, de estreno

Ávila se estrenará ante su afición y asegura que "todos tenemos muchas ganas ya de volver a casa y de brindarle una victoria a los nuestros por lo que nos han apoyado en Jédula y Trebueja. Las próximas seis jornadas son decisivas de cara a nuestro futuro y sería importante abrir el ciclo ganando".

Sobre el Torreblanca, apunta que "están en la parte baja de la tabla, pero no tienen mal equipo. En esta categoría cualquiera te pinta la cara y no nos podemos confiar. En la primera vuelta, el equipo ganó allí y repetir resultado sería importante de cara al golaveraje. Si sumamos los tres puntos, les dejaríamos a once, que ya es una ventaja importante. Hay que salir a ganar y a dar el do pecho ante los nuestros. Tenemos que hacer los deberes cuanto antes para no sufrir y demostrar que queremos quedarnos en esta categoría tan bonita".