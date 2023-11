El Guadalcacín recupera la senda de la victoria en casa (4-2)

El Guadalcacín ha recuperado la senda del triunfo frente al San Bernardo en el Fernández Marchán en un emocionante partido, intenso, especialmente en la primera mitad, y con muchos goles. Los de David Navarro, tras el revés de la pasada jornada contra el Trebujena (2-0), han superado a un combativo San Bernardo por 4-2, tras llegar al descanso venciendo por 3-2.

Con estos tres puntos, el cuadro pedáneo suma ya 15 con un partido menos, ya que tiene que disputar el aplazado ante el Bazán por los efectos del temporal. En estos momentos, es tercero, detrás del líder Jerez Industrial y del Racing Portuense.

El marcador lo abrió Albert cuando sólo se llevaban ocho minutos de juego y el 2-0 lo puso Miguel Alonso sólo cuatro minutos después. El combinado azulón mandaba en el verde y lo corroboró con el 3-0. Javi León le puso su firma a esta diana (25'). Con ventaja, todo era más fácil, pero el rival no le perdía la cara al partido y reaccionó. Valdivia recortó distancias (3-1) en el minuto 42 y justo antes del descanso, Juan Manuel Ocaña metió el miedo en el cuerpo a los locales. 3-2.

Con 3-2, ambas escuadras se marcharon al descanso con todo por decidir. Y nada más arrancar el segundo acto, en el minuto 47, Valdivia, autor de la primera diana visitante, vio la roja directa y dejó a su equipo con diez con mucho tiempo por delante.

El Guada, después del susto, ya no quería sorpresas, pero no fue capaz de hacer daño nuevamente a un adversario que se defendió con orden a pesar de la inferioridad y que no encajó el 4-2 definitivo hasta el último suspiro. Falcao cerró el choque ya en el descuento.