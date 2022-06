Con el Jerez Industrial ya descendido matemáticamente a Primera Andaluza a falta de dos jornadas para acabar la temporada en la División de Honor, el otro equipo jerezano que participa en la categoría, el CD Guadalcacín, se ha complicado muchísimo la permanencia en la categoría. Tras la derrota en el Fernández Marchán contra el Montilla, los de Paco Ávila ya no dependen de sí mismos para salvarse: a falta de 6 puntos están a 3 del Egabrense, que marca ahora mismo la salvación, y a dos de la Lebrijana, también en zona de descenso.

Los guadalcacileños tienen que visitar el próximo fin de semana al Atlético Espeleño, que se está jugando el ascenso a Tercera RFEF. Los de Espiel sólo tienen un punto de ventaja sobre el Montilla, precisamente el verdugo del Guadalcacín este pasado domingo. El Egabrense, que tiene que visitar el Marchán en la última jornada, recibe al Atlético Central, que también lucha por la salvación; mientras que la Lebrijana rinde visita al Jerez Industrial.

Mientras hay vida hay esperanza, y a eso se agarran en Guadalcacín para no caer a una categoría de la que el club salió en la campaña 13/14 con el ascenso logrado en Chiclana al mando de Ismael Pérez. Desde entonces, el club azulón militó cinco campañas en Tercera y ahora lleva tres en División de Honor.

"Hasta que no estemos muertos, que no nos entierren", señala Paco Ávila, técnico guadalcacileño. "Por primera vez esta temporada no dependemos de nosotros mismos. La cosa está complicada, hay que ser realistas y para colmo el Espeleño lleva dos derrotas seguidas y necesita ganar. Montas un circo y te crecen los enanos", comenta.

El Guada estaría casi salvado con los cinco puntos que le restaron por los incidentes contra el Bollullos, los dos últimos cercenados hace dos semanas, pero el técnico señala que más allá de esa circunstancia "desde nuestra llegada no hemos tenido una semana tranquila y rodada, siempre hemos tenido algún problema".

En efecto, el Guada ha ido sufriendo lesiones en jugadores capitales, como es el caso de Elías, que se ha fracturado el codo en tres ocasiones durante la temporada. Además, el club no ha podido reforzarse en el tramo final de Liga cuando el resto de rivales sí lo ha hecho.

Y para colmo, los resultados no se están correspondiendo al juego del equipo, como por ejemplo este mismo domingo contra el Montilla: "Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Ni nos tiraron a puerta, pero un centro lateral nos lo metimos nosotros. Tuvimos varias ocasiones claras, tres manifiestas de gol, y no nos pitaron dos penaltis, uno de ellos clarísimo. Se nos ha juntado todo".