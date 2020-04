El Jerez Industrial entiende que la propuesta de la RFEF avala la reestructuración de la División de Honor

El Jerez Industrial entiende que las manifestaciones de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), fundamentan y van en la línea de la reestructuración de la División de Honor Andaluza propuesta por el club blanquiazul. Después de que la Española apostase por dar por finalizadas la Segunda B y Tercera sin descensos y con 'play off' exprés para dilucidar los ascensos, lo que se traduciría en más equipos la próxima temporada en estas dos categorías, el club industrialista cree la misma filosofía puede aplicarse a División de Honor y Primera Andaluza y sustenta su propuesta.

El Industrial remitió el pasado miércoles un nuevo escrito a la Federación Andaluza de Fútbol en los siguientes términos:

"En relación a las recientes declaraciones del presidente de la RFEF en las que propone un sistema de ascensos basado en "un mecanismo exprés de ascensos mediante un sistema de 'play off' a partido único, a ser posible con sistema de concentración, con el fin de garantizar, al menos, el mismo número de ascensos que estaba previsto en el inicio de la competición" al tiempo que afirmaba que "no habría descensos en la presente temporada" y que se "se trabajarían los mecanismos oportunos para incrementar el número de equipos por grupo o creación de nuevos grupos con una vigencia máxima de tres o cuatro temporadas", nos gustaría proponerles humildemente que acepten la propuesta que les enviamos el pasado 2 de abril y que, en línea con las declaraciones del presidente de la RFEF, sería beneficiosa para todos los clubes implicados en ascensos y descensos ya que:

No habría descensos de categoría.

No se vulneraría el espíritu competitivo de los grupos de Primera División Andaluza en los que se estableció el sistema de 'play off' entre los cuatro primeros clasificados como sistema de ascenso a División de Honor ya que estos cuatro equipos tendrían garantizada plaza en División de Honor según la reestructuración que les hemos propuesto.

Se trata de una propuesta adaptada a las excepcionales circunstancias provocada por la pandemia que nos asola y que, en caso de que lo considerasen necesario, podría sufrir una nueva reestructuración en el plazo de tres o cuatro temporadas tal y como propone el presidente de la RFEF en su nota de prensa.

A día de hoy la propuesta que les enviamos ha sido valorada muy positivamente tanto a nivel mediático como de clubes que en número superior a 50 ya nos han expresado su apoyo tanto a través de la intranet como telefónicamente. Sería sin duda una decisión que calaría muy positivamente en los clubes andaluces de categoría senior amateur.

Creemos humildemente que sería una solución viable y positiva para todos los clubes de categoría amateur sénior de Andalucía con la que se cerraría una temporada, marcada por la pandemia que nos asola, sin perjuicio para los clubes implicados en ascensos y descensos de categoría. Una solución que, además, permitiría a los clubes implicados comenzar ya a planificar la próxima temporada a sabiendas de la categoría en la que competirá cada club.

Por último, queremos enviarle todo nuestro apoyo y ánimo en estos difíciles momentos deseando fervientemente que tanto ustedes como sus amigos y familiares no se hayan visto gravemente afectados por el COVID-19. Estamos convencidos que juntos superaremos estos difíciles momentos en los que estamos inmersos.

Por supuesto quedamos a su disposición para cualquier tipo de colaboración que consideren oportuna que, desde nuestro club, podamos realizar con la RFAF.

Agradeciendo de antemano su colaboración y a la espera de su respuesta le envío un cordial saludo".

Según el Industrial, más de 70 clubes apoyan su propuesta de remodelar la División de Honor

Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial, señala en relación a este escrito que "el pasado miércoles ya había más de 50 clubes que suscribían su apoyo a nuestra propuesta. A día de hoy son más de 70 los clubes que, por diferentes medios, nos han manifestado su apoyo a la propuesta presentada el pasado 2 de abril y que, como reiteramos en este segundo escrito, pensamos que es una solución viable y positiva para los clubes de categoría amateur senior de Andalucía".

A pesar de que ya empieza a haber movimientos de clubes que proponen dar por ascendidos a División de Honor al primer clasificado de cada grupo, como propugna el Puerto Real, Garrido explica que "por supuesto que respeto los movimientos que cada club considere que debe hacer, pero nosotros vamos a defender la propuesta presentada ya que entendemos que existe un problema global, de todos los clubes, y no es cuestión de plantear soluciones que defiendan los intereses de un club en particular. Creemos que es momento de aunar esfuerzos entre todos los clubes implicados y ofrecer soluciones globales que puedan beneficiar al mayor número de equipos posibles y que por supuesto no perjudiquen a nadie. Es la línea de trabajo que nos hemos marcado, la de ir de la mano con el resto de clubes de categoría amateur senior de Andalucía y así lo continuaremos haciendo".

Además, el presidente industrialista añade que "tenemos informes jurídicos de tres abogados deportivos independientes que nos aseguran que, según se establece en el Reglamento de la Real Federación Andaluza de Fútbol, en caso de dar por finalizada la competición, se debe considerar que el primer clasificado sea el equipo que ocupó ese puesto al finalizar la primera vuelta. Pero repito, no es el momento de atender a intereses particulares cuando estamos hablando de un problema global y por lo tanto seguiremos yendo de la mano de los clubes que están respaldando nuestra propuesta, buscando fórmulas con las que el mayor número de clubes puedan no salir perjudicados de esta excepcional situación".