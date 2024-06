Isco Torres, técnico del Xerez Toyota Nimauto, apuesta por otra gesta en Galicia

El Xerez Toyota Nimauto realizó un gran partido ante el ADC Yakart Lugo Sala en la ida de la final por el ascenso a Segunda División en un Ruiz-Mateos a rebosar, pero no pudo evitar la derrota 1-2 frente a un adversario experto y férreo en defensa, aunque se adelantó en el marcador en el primer minuto de juego. Todo se decidirá en la vuelta en tierras gallegas este sábado en el Municipal lucense. Los azulinos no quieren renunciar al sueño y, tras dejar en la cuneta primero al filial de ElPozo Murcia y luego al Móstoles con una remontada épica en Madrid (3-8 tras caer 1-5 en casa), no renuncian a otra gesta en la ciudad más antigua de Galicia.

Isco Torres, técnico de los xerecistas, lamentó la derrota, pero tiene claro que su equipo seguirá peleando y que tiene opciones de darle la vuelta a un marcador corto, que les permite tener posibilidades en la vuelta. "Con un 1-2 la eliminatoria queda abierta, tengo un equipo que también cuenta con jugadores experimentados, veteranos y vamos a ir a hacer nuestro partido. Ya hemos analizado algunas cosas más del rival después de verle aquí, aunque en su cancha igual se comporta de otra manera, sabemos donde tiene sus puntos débiles y trabajaremos en ello para intentar darle la vuelta".

El entrenador isleño sabía que el choque iba ser "igualado entre comillas, ante un equipo que tiene mucho oficio, como lo ha demostrado a lo largo de todo el partido, jugando con los tiempos, parándolo cuando lo tenía que parar. En la primera mitad, intentamos controlar el encuentro, pero no nos daba el resultado. En la segunda, ya fuimos más verticales, buscamos la portería contraria, fuimos ambiciosos y jugamos mucho más con y sin balón, que llegaba a la zona de finalización pero no entró".

Isco recordó que "nos hemos enfrentado a un gran adversario, con una plantilla hecha para pelear por el ascenso, ya estuvo cerca la pasada temporada, sabíamos que esto podía suceder y todo se resolverá en Lugo".

Frente al Móstoles, el preparador azulino en el encuentro disputado en el Ruiz-Mateos apostó por portero-jugador cuando las cosas se le complicaron, pero en esta oportunidad optó por no utilizar esa variante. Sus motivos, evidentes: "En el último cuarto de partido, mi equipo buscó la portería con insistencia y con claridad en muchas ocasiones. Si hubiese visto otra cosa, que no generaba, pues tiro del cinco contra cuatro, pero creímos hasta el final, tuvimos opciones y nos queda jugárnosla allí y si hay que ponerlo pues se pondrá".

El empuje del Ruiz-Mateos "Tenemos que dar las gracias a la afición por su apoyo, trataremos de darle una alegría desde la distancia"

El partido fue intenso y el banquillo azulino mostró su enfado con los colegiados. Isco detalla que "ellos jugaron su partido está claro, pararon mucho el juego, como ya he dicho antes, cuando les hacía falta y, claro, ahí están los árbitros que son los que deben o no penalizarles o, por lo menos, advertirles y creo que se lo permitieron. De todos modos, son decisiones mínimas ante un rival muy experimentado y que sabe a lo que juega".

Hubo dos acciones polémicas pro manos, una en cada área y aclaró: "Eso siempre pasa en un juego tan dinámico, hay acciones en todos los lados, ellos seguro que se quejarán también de alguna. Creo que los árbitros en lo que es el juego han estado bien, donde no me han parecido bien es en el tema de las interrupciones y permitirlas".

El Ruiz-Mateos volvió a registrar una gran entrada y la grada llevó en volandas al equipo durante los cuarenta minutos. Los xerecistas se marcharon con el mal sabor de boca de no brindar un triunfo a los suyos en la última cita de la temporada en casa. "Los dos últimos encuentros que hemos jugador aquí los hemos perdido y no hemos podido brindar una victoria a la afición que se ha volcado con el equipo. Me gustaría darle las gracias por el apoyo y por el empuje durante todo el año. Trataremos de darle una alegría desde la distancia".