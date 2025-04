Salida para "competir y disfrutar" del Guadalcacín FSF a cancha del Futsi Navalcarnero

El Guadalcacín FSF afronta este sábado (18:00 horas) una complicada salida a la cancha del Futsi Navalcarnero, segundo clasificado en la Primera División Iberdrola femenina y uno de los equipos con más renombre del fútbol sala mundial con títulos de liga, Copa, Copa de Europa y Mundialito entre su extenso palmarés. El equipo en el que militó durante varias temporadas Amelia Romero, gaditana que desde la temporada pasada juega en el Guadalcacín FSF y que regresa a la que fue su casa, donde fue elegida durante dos campañas segunda mejor jugadora del mundo.

El partido es para competir y disfrutar, asegura Andrés Sánchez, técnico de un Guadalcacín FSF que ya roza la permanencia con la yema de los dedos. A falta de seis jornadas para acabar la temporada, las verdes ocupan la novena plaza con nueve puntos de distancia con respecto al descenso, una renta que debería valer para mantener la categoría en el año del regreso de las guadalcacileñas a la elite del fútbol sala nacional. Un logro que ya está al alcance y que poco menos que es un milagro teniendo en cuenta los rivales y los altos presupuestos con los que compite el club de Andrés Sánchez, sin duda el más modesto de la categoría.

El Guada se va a encontrar enfrente con un Futsi Navalcarnero que sólo ha cedido tres puntos en su cancha esta temporada y fue hace dos semanas perdiendo con el Alcorcón, una derrota que ha descabalgado a las madrileñas de pelear por la primera posición que ostenta el Torreblanca Melilla. Las atléticas marchan segundas a cinco puntos del liderato, aunque con el play-off por el título -que juegan las cuatro primeras- en el bolsillo.

"Futsi es quizá el equipo de más renombre a nivel mundial junto a Burela y algunos equipos brasileños", indica Andrés Sánchez, entrenador del Guadalcacín. "Tiene seis internacionales con España, la portera, las hermanas Irene y Laura Córdoba, Mari Ángeles, María Sanz... un equipo brutal. Vamos a competir y a intentarlo sabiendo que no es nuestra liga y no es nuestro partido, aún nos quedan algunos en los que tenemos que dar el do de pecho", apunta.

"Vamos a intentar ponerles las cosas difíciles, sabemos que es muy complicado rascar porque nadie ha rascado allí, un equipo que ha ganado absolutamente todo, brasileñas campeonas del mundo, españolas campeonas de Europa... Es un partido para disfrutar, competir e intentar hacer cosas, si podemos puntuar eso nos va a servir y al final sacaremos conclusiones para los siguientes partidos", señalaba el entrenador del equipo jerezano.