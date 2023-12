Javi Zafra, exfutbolista del Xerez DFC y Xerez CD, 'cuelga' las botas

El roteño Javi Zafra de los Santos 'cuelga' las botas. El extremo ha decidido poner punto final a su amplia carrera como futbolista, que comenzó en el Racing Portuense con apenas 16 años y ha finalizado en la Roteña con 30. Ha pasado por infinidad de clubes y en todos ha dejado un grato recuerdo entre sus compañeros por su carácter y por su calidad dentro del verde. Siempre se miró en el espejo de su padre, Javier Zafra, también exjugador del Xerez CD, Cádiz, Málaga, Hércules y Betis, entre otros, aunque sus trayectorias fueron diferentes.

Sus primeros pasos a nivel sénior tras pasar por el club portuense, los dio en el filial del Xerez CD y llegó a debutar en Segunda División con la primera plantilla en el curso 12/13 en Chapín en la jornada 35ª ante Las Palmas con 19 años. El Deportivo ya olía a descenso y cayó 1-2 frente al cuadro insular con dos goles de Chrisantus. El interior diestro entró por Marquitos superada la hora de juego.

Su proyección le llevó al Córdoba B y se convirtió en un trotamundos. San Fernando, Atlético Sanluqueño, Villanovense, Arcos, Ceuta y Algeciras, equipo con el que ascendió a 2ª División B, fueron sus siguientes destinos. En la campaña 19/20, de la mano de Edu Villegas, llegó al Xerez DFC. Disputó 20 partidos y anotó tres goles (Antoniano, Pozoblanco y Lebrijana) y ganó excelente amigos, como el capitán Antonio Bello.

Lanzarote, Pulpileño, Penya Independent de Ibiza, Gerena, Rota y Roteña han sido sus últimos destinos. En las filas del cuadro rojillo en Primera Andaluza esta campaña ha disputado trece encuentros ente liga y Copa Andalucía. En el partido de vuelta de la final ante el Jerez Industrial fue el protagonista y dio el trofeo a su equipo con dos goles en sólo 45 minutos.

Carta de despedida

El futbolista se ha despedido a través de sus redes sociales y ha escrito para decir adiós: "Hoy toca despedirme, hoy pongo punto y final a lo que ha sido mi vida durante los últimos 15 años. Después de pensarlo mucho, creo que es el momento de tomar esta decisión. He sido un privilegiado por poder dedicarme a lo que más me apasionaba. He podido disfrutar momentos únicos e inolvidables. También decir que el fútbol me ha dejado amistades maravillosas. He disfrutado mucho y he sido muy feliz.

Quería agradecer a todos los clubes en los que he estado el buen trato que me han dado siempre. Ha sido un lujo pertenecer a cada uno de ellos. Sobre todo, quería dar infinitas gracias al CF Villanovense, que me dio la oportunidad de seguir disfrutando del fútbol, gracias padrino. También estoy agradecido a todos los aficionados, de los cuales muchos se convirtieron en grandes amigos.

Por último, dar las gracias por el apoyo incondicional durante todos estos años a toda mi familia. Gracias papá y mamá por los valores inculcados y por creer en mí hasta el último momento. Y a mis amigos, que han formado parte de esta etapa de mi vida tan bonita en la cual me han apoyado al máximo.

Gracias a todos de corazón. Te echaré de menos. ¡Hasta siempre!".

Mensajes de apoyo

Tras anunciar su adiós, ha recibido mensajes de algunos de sus compañeros y entrenadores. Entre ellos, Antonio Bello, excapitán del Xerez DFC: "De los mejores compañeros que he tenido. Y afortunado de tenerte como amigo ahora. Eres un cañón en todos los sentidos. Me alegro de haber compartido vestuario contigo. Ahora a disfrutar de otra etapa, igual o más bonita aún. Se te quiere mucho".

Carri, actual centrocampista del Xerez DFC, ha escrito: "Un privilegio tenerte como amigo y disfrutarte. Gracias a ti siempre, dobby".

Y Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD en estos momentos al frente del Jaén, también le ha dedicado elogios. "Un privilegio haberte entrenado. Un placer haberte conocido. Un abrazo enorme y enhorabuena por la trayectoria".