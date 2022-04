Jerez Industrial-Guadalcacín, un derbi entre necesitados

Derbi entre dos equipos necesitados. Jerez Industrial y Guadalcacín se miden este domingo (18:30) en el Pedro Garrido, una vez recuperado el césped después de los problemas que obligaron a Deportes a resembrarlo por segunda vez, en un compromiso vital para ambas escuadras en su lucha por la permanencia. El choque será dirigido por el onubense Espina Rosado.

Los blanquiazules ocupan la 17ª plaza con 30 puntos, encadenan nada más y nada menos que once jornadas sin vencer, nueve con Javi Rivas y dos con José Manuel Cadenas y Miguel Mateos, que cayeron en su estreno ante la Peña Rociera y empataron la pasada jornada ante el Atlético Central. No pueden permitirse un nuevo tropiezo si no quieren descolgarse de forma casi definitiva de la lucha por conservar una categoría que tanto trabajo les costó conseguir. Álex Valero y Parra, que están sancionados, y Eugenio y Mateo, lesionados, se pierden el compromiso.

Cadenas: "Volver a casa es un aliciente más, el partido será difícil"

Cadenas se muestra optimista de cara a la cita y destaca sobre la vuelta al Pedro Garrido que "teníamos ya muchas ganas de volver a pisar nuestro campo, durante la semana ya pudimos entrenar y a ver cómo se responde el césped. El jueves cuando lo pisamos parecíamos niños con zapatos nuevos. Estamos muy agradecidos a todos los clubes que nos han cedido sus instalaciones para jugar y entrenar, pero como volver a casa no hay nada, es un aliciente más para nosotros".

Respecto el encuentro, asume que "necesitamos sumar de tres. Quedan ocho finales y vamos a pelear por el objetivo, vamos a darlo todo en cada partido. Me quedo con la actitud, la lucha y la contundencia en las dos áreas que mostramos la pasada semana ante el Atlético Central. Durante la semana hemos trabajado el plano psicológico para reforzar la autoestima de los jugadores y para que ellos se den cuenta de que pueden sacar esto adelante. Amalía Revuela ha trabajado con nosotros, ha llevado a cabo varias actividades y todo ha ido muy bien. Creo que estamos preparados para salir de esta situación".

Bajo su punto de vista, el Guada "no va a tener problemas para salvarse. Es un equipo muy competitivo y el partido va a ser muy muy duro y complicado. Nadie regala nada y nosotros tampoco podemos hacer concesiones. Insisto, debemos mantener el nivel que ofrecimos en Sevilla, estamos preparados para salir de ahí a bajo poco a poco".

Ávila: "Es un derbi atractivo, una final más en la que necesitamos sumar de tres"

Los visitantes, por su parte, se encuentran en una posición mucho más cómoda, son octavos con 42 puntos, pero no quieren meterse en problemas después de perder por 1-2 ante la Balompédica Lebrijana del jerezano José Manuel Mena en el Fernández Marchán la pasada jornada.

El Guada recupera para este enfrentamiento a Copero tras cumplir los dos partidos de sanción que le cayeron por su expulsión frente a La Palma y son bajas por lesión el guardameta Miguel, que ya he comenzado a realizar trabajo con el grupo, Chuliki y Cristian.

Ávila destaca que "el partido es atractivo, es un derbi y reúne muchos alicientes, entre ellos el regreso del Jerez Industrial al Pedro Garrido, un escenario que habrán echado de menos durante tantas jornadas fuera por los problemas del césped" y resalta: "Después de la derrota de la pasada semana, tenemos ganas de jugar ya y de sumar de tres. Cada vez queda menos y nos jugamos la vida. Cada vez hay menos margen de error y cada vez la presión es mayor. El partido en el plano deportivo será competido y duro, tienen un buen equipo".