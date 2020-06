Buenísimas noticias para el Jerez Industrial después de una semana, la segunda de entrenamientos tras la vuelta a la actividad, complicada por los sustos que han dado tanto el meta Álex García como el atacante Jesús Barrera, segundo máximo goleador del equipo.

Y es que además de que las lesiones de ambos futbolistas, claves en el equipo de Juanjo Durán, no revisten en principio la gravedad que se preveía en un primer momento, el club está de buena nueva al poder contar para el 'play-off' de ascenso con Kevin Bonilla y Raúl Vidal, cuyo concurso no estaba nada claro por asuntos laborales.

El centrocampista ha podido arreglar su situación y, además, ha aplazado un viaje que tenía ya preparado para poder estar con sus compañeros en el Antonio Barbadillo de Arcos el próximo 12 de julio, día que se debe enfrentar al Balón de Cádiz.

De igual modo, el delantero también ha solventado las cuestiones laborales que hacían peligrar su presencia en la fase de ascenso a División de Honor Andaluza.

Se trata de una gran noticia para Juanjo Durán, que podrá contar con dos jugadores muy importantes para la esperada cita contra el segundo filial amarillo. Y es que el Jerez Industrial ha sufrido las bajas de varios futbolistas que han renunciado a jugar el 'play-off', como son los casos de los dos centrales titulares, Álex Rodríguez y Maikel, además de Alberto Piñero; contando también con la ausencia del meta Pablo Abuín, que no ha podido aplazar un viaje que ya tenía concertado antes de que el coronavirus COVID-19 provocara la suspensión de la competición.

Kevin Bonilla

Kevin Bonilla, en declaraciones al club blanquiazul, ha asegurado que "para mí, la principal idea al venir hace año y medio era al menos jugar el 'play-off' y luego ascender. Después de casi un año, quitándote de muchas cosas, el trabajo... he hecho todo lo posible para poder jugar. Mi empresa me ha dejado cambiar los turnos y el vuelo lo hemos cancelado, nos ha costado un poco más, pero encantado porque mi intención siempre ha sido la de jugar. Estoy muy contento", explicaba.

Tras dos semanas de entrenamientos, el centrocampista cree que el equipo se está preparando bien para el 'play-off': "La primera semana fue un impacto grande porque al principio costó y esta semana me he ido notando mejor, vamos acumulando carga, pero me noto más fresco".

El Jerez Industrial lleva casi un año desde que comenzó a preparar la temporada 19/20 y "pese a las dificultades, la ilusión está intacta y a ver si conseguimos el objetivo". En lo personal, comenta que "voy a intentar estar lo mejor posible, estoy intentando cuidar un poco más, quedan dos semanas y tenemos mucha ilusión. Queremos estar en la final". Y, por último, pide a la afición apoyo: "Para nosotros son muy importantes y siempre nos llega ese calor cuando nos apoyan desde fuera".