El Jerez Industrial arranca mañana

El Jerez Industrial se pone en marcha mañana por la tarde, a menos de un mes para el play-off exprés de ascenso a División de Honor que iniciará el domingo 12 de julio en el Antonio Barbadillo de Arcos contra el Balón en la segunda semifinal de la fase de ascenso de Primera Andaluza.

El equipo que entrena Juanjo Durán tiene previsto comenzar a las ocho de la tarde y está pendiente de conocer el lunes por la mañana los resultados de los test serológicos para poder entrenar en instalaciones municipales. La idea del técnico industrialista es entrenar de lunes a viernes y descansar los finales de semana, y según sea el estado físico de los futbolistas "iremos metiendo descansos para no correr riesgo de lesión".

El Industrial no va a tener problemas para disponer de campos municipales y Deportes le ha adjudicado lunes y viernes Picadueñas y martes, miércoles y jueves La Juventud: "La verdad es que el Ayuntamiento nos ha facilitado mucho las cosas, ahora lo que necesitamos es empezar lo antes posible porque vamos muy limitados de tiempo y no podemos perder ni un segundo más", explica el entrenador industrialista.

Lo que tiene claro Juanjo Durán es que "hay que empezar ya, porque estamos a menos de un mes y todavía no hemos comenzado. Tenemos muy, muy poco tiempo y vamos súperlimitados de margen, menos de un mes de preparación y eso es muy poco tiempo".

En efecto, son cuatro semanas de preparación antes de medirse al Balón en Arcos: "Es que no llegamos ni al mes: hoy es día 14, empezamos el 15 y tenemos que jugar el 12 de julio. No llegamos ni a un mes de preparación. En verano, entre temporada y pretemporada, los futbolistas paran un mes y pico pero en ese tiempo siempre están haciendo deporte, de una manera u otra se mantienen, pero ahora se han llevado el doble de tiempo y encima en el dique seco porque con el confinamiento poco se podía hacer".

Apunta el técnico jerezano que evitar lesiones es una de las prioridades: "Ahora tenemos que saber que los futbolistas vienen de tres meses en el dique seco, aunque hemos mandado trabajos individuales no es lo mismo que trabajo grupal en un campo de fútbol. Tendremos que tener mucho cuidado al principio con el riesgo de lesiones, porque con todas las bajas que tenemos ya si sumamos alguno por lesión vamos a ir en circunstancias muy limitadas a encarar el play-off de ascenso".

En efecto, hay cinco futbolistas del Jerez Industrial que no jugarán el 'play-off' de ascenso: Pablo, Maikel, Mere, Álex Rodríguez y Alberto Piñero: "Confirmados son cinco y David Velázquez, a no ser que la Federación saque una circular de última hora, se perderá también el partido. Son seis y estamos a expensas de Raúl y Kevin, que lo tienen complicado por el trabajo. Eso, evidentemente, te limita mucho pero esperemos que no haya lesiones y llegar lo mejor posible con la gente que tenemos y encarar el play-off de la mejor forma posible".

Por ahora sin amistosos El Industrial quiere jugar algún amistoso antes del partido con el Balón pero Juanjo Durán explica que "estamos pendientes de la Federación, nos gustaría jugar alguno antes del play-off pero por ahora la Federación no nos deja así que tendremos que entrenar y prepararnos lo mejor posible entre nosotros".

Eso sí, pese a las dificultades en el club blanquiazul no arrojan la toalla: "Nosotros tenemos claro que es un mes, que nos vamos a dejar la vida este mes y que por nosotros no va a quedar, lo vamos a intentar, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, luchar al máximo posible para conseguir el premio del ascenso".

Con las cinco bajas y la ausencia de Velázquez por sanción, Juanjo Durán ha incorporado al primer equipo a cinco canteranos para preparar la fase de ascenso: los porteros Jony y Aday -juveniles-, el central Cangrejo, el medio centro Mateos y Manu, que puede jugar en la mediapunta o en la banda.

"Han hecho una buena temporada en sus equipos -explica Juanjo Durán- y creemos que es una buena oportunidad para darles un premio y que ellos nos den ese empujoncito de ilusión y de ganas que también es necesario y que nos va a venir maravillosamente bien".