El Jerez Industrial convoca elecciones

El Jerez Industrial cita a sus socios el próximo 11 de agosto a la Asamblea General Ordinaria en la que se convocará elecciones a la presidencia del club toda vez que expira el mandato de cuatro años de la actual directiva.

La junta directiva industrialista se reunió este pasado lunes, en la que se hizo balance de la temporada, que ha acabado sin poder cumplir el objetivo del ascenso a División de Honor pese a la buena campaña realizada hasta la aparición de la pandemia mundial, y tomando la decisión de convocar elecciones.

De este modo, los socios están citados el próximo 11 de agosto a las 19:30 en primera convocatoria y a las 19:45 en segunda en el centro de barrio de Picadueñas, con el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior. Informe deportivo de la temporada 2019/20. Situación económica del Club. Convocatoria de elecciones a la presidencia del Club. Ruegos y preguntas.

Balance

El presidente industrialista, Pedro Garrido, ha hecho balance de la temporada y de estos cuatro años en palabras que recoge el perfil oficial del club en una red social: "Hemos tenido un gran crecimiento tanto a nivel institucional como estructural. Si bien es cierto que en nuestro debe queda el no haber conseguido el ascenso a División de Honor, en el haber queda haber creado una estructura de club muy sólida, el iniciar un ilusionante proyecto de cantera y el crecimiento institucional del club en la sociedad jerezana".

Garrido indica que antes de presentar una posible nueva candidatura es el momento de "analizar con calma la situación. Han sido cuatro años de intenso trabajo para todos los miembros de esta junta directiva. Cubrir la demanda organizativa de este club nos supone asumir una importante carga de trabajo, responsabilidad y sacrificio. Necesitamos sumar gente que dé un paso adelante y se incorpore a nuestra directiva porque, de no ser así, no podremos afrontar el proyecto de crecimiento que nos hemos marcado y, en ese caso, tenemos claro que la decisión será la de no presentar candidatura a las elecciones".