El Jerez Industrial ficha al extremo derecho Piedrabuena

Manuel Piedrabuena Forte ha puesto rumbo al Jerez Industrial tras militar lo que se lleva de esta temporada y la anterior en el Chiclana CF. El futbolista de 24 años y que ha jugado también en el Balón de Cádiz, Español de Vejer y Conil, juega en la demarcación de extremo derecho, aunque también puede retrasar su posición e incluso jugar a pierna cambiada. Y es que llegan los partidos clave y además por reglamentación hay que cerrar las incorporaciones antes de las últimas cinco jornadas.

La de Piedrabuena es la última adquisición del Jerez Industrial pero posiblemente no sea la última, ya que Juan Luis Aguilocho quiere reforzar la defensa blanquiazul con la llegada de un central ante la posible salida de Manolo. Tampoco va a continuar en la entidad industrialista Corral, que tiene problemas para compatibilizar los entrenamientos con sus ocupaciones laborales.

El nuevo futbolista del Jerez Industrial ha jugado esta temporada 11 partidos con el Chiclana, aunque sólo en dos de ellos arrancó como titular. La pasada campaña sí tuvo más protagonismo en el equipo, jugando 26 partidos -19 de ellos como titular- y marcó tres goles.

Piedrabuena ya se entrenó el pasado martes con sus nuevos compañeros y ha firmado ya la ficha con su nuevo equipo a expensas de que el Chiclana le dé la baja federativa. Aguilocho quiere contar con él este domingo para el partido que los jerezanos tienen en Vejer (12:00 horas).

Del nuevo jugador blanquiazul, señala que "es un futbolista al que conozco de su etapa tanto en Chiclana como en el Balón, aunque no lo he entrenado. Nos va a dar competitividad y experiencia en una demarcación que teníamos un tanto huérfana, ya que debido a las lesiones que tiene el equipo nos habíamos quedado un poco mermados en las bandas".

Y es que el parte de lesionados del Jerez Industrial no ha cambiado sustancialmente pese a que el fin de semana pasado no hubo competición en la Primera Andaluza. Así, Rober tiene al menos para dos o tres semanas más. El martes le quitaron los puntos de la operación de apendicitis y hasta la próxima semana no irá metiéndose en el grupo. Por su parte, Nando sigue con molestias en el hombro izquierdo tras la lesión sufrida en Villamartín y también tiene para dos o tres semanas más. Dani, que lleva varios meses en el dique seco, quiere probarse esta semana pero aún así no es probable que su reaparición esté cercana. En el otro lado de la balanza, Jesús Vega ha mejorado de su lesión de rodilla y podría llegar al partido de Vejer, aunque Aguilocho quiere ser "prudente". Y Raúl Vidal se ha incorporado esta semana al grupo dejando atrás una lesión de tobillo que se ha alargado más de la cuenta.