El Jerez Industrial, obligado a levantarse y ganar a un Villamartín colista y hundido

El Jerez Industrial y el CD Guadalcacín cierran la primera vuelta del campeonato en el Grupo 1 de la Primera Andaluza este domingo. Los blanquiazules, en puestos de descenso, visitan al colista Villamartín (12:30), una oportunidad inmejorable para acabar con su mala racha. Mientras, los de Juan Luis Aguilocho reciben en el Fernández Marchán a la Roteña (12:00 horas).

Manolo Holgado y Nino no tuvieron un buen debut en el banquillo del Jerez Industrial. Los industrialistas perdieron el derbi local contra el Guadalcacín, sumando la sexta jornada sin ganar, y afrontan el último encuentro de 2022 en puestos de descenso y a 3 puntos del Xerez DFC -que juega este sábado- y del Barbate.

El cuadro blanquiazul se mide al Villamartín, colista con sólo 3 puntos, hundido en la clasificación con una sóla victoria. Sus números lo dicen todo: 5 goles a favor y la friolera de 54 en contra, con severas goleadas en Algeciras (10-0) y Trebujena (9-0). Sólo han visto puerta en 3 encuentros y en su estadio han ganado todos los equipos que han pasado por allí excepto el Barbate.

El Industrial afronta el encuentro con las bajas de los sancionados Velázquez y Kevin, y con ganas de revertir su mala situación. Nino, segundo entrenador blanquiazul, apunta que "la gente está muy motivada, vamos con muchas ganas a Villamartín y a por los tres puntos, nos hacen falta conseguir dos o tres buenos resultados seguidos para que el equipo levante la moral y se quite la presión que tiene".

Holgado y Nino vuelven a su casa, ya que entrenaron varias temporadas al Villamartín, y este último no se fía de la mala situación de su exequipo y avisa: "Aunque están faltos de puntos, que nadie se crea que vamos a traernos fácil los tres puntos, vamos a tener que trabajar y ponernos el mono de trabajo porque es un campo difícil y que no está en muy buenas condiciones". "No les está entrando la pelotita" y la consecuencia es que "les entra la ansiedad, las precipitaciones, la presión... Están en una mala dinámica de resultados, pero tenemos que pensar en nosotros mismos e ir allí como si nos fuésemos a enfrentar al líder", señala.

El Guada, a por su segundo triunfo seguido

Por su parte, el CD Guadalcacín recibe en el Antonio Fernández Marchán a la UD Roteña, un rival que llega al último encuentro de la primera vuelta en una buena dinámica. Los rojillos no han perdido en las seis últimas jornadas, en las que han sumado 12 de 18 puntos posibles.

Los de Aguilocho, por su parte, afrontan el choque tras romper frente al Jerez Industrial una mala racha de seis partidos sin ganar. El técnico tiene las bajas por sanción de Peña, Dani Castro y Martínez, y confía en recuperar la buena senda en casa, donde no ganan desde el pasado 23 de octubre.