El Jerez Industrial ya prepara su atractiva cita ante el Arcos del domingo a las doce

El Jerez Industrial respira tras sus dos triunfos consecutivos y ya está volcado en su atractiva cita del domingo, a las doce, en el Pedro Garrido ante el Arcos, un equipo recién descendido, que es quinto en la tabla con trece puntos y que ha perdido tres encuentros, Atlético Central, Ayamonte y UP Viso.

Los blanquiazules después de superar a Egabrense y lograr en Chiclana la primera victoria como visitantes y la tercera de la campaña han visto reforzada su moral y se han colocado con diez puntos a uno de un grupo de seis equipos -Castilla, Viso, Egabrense, La Palma, Guadalcacin y Atlético Central- que con once marcan la zona de descenso.

Javi Rivas, técnico del conjunto industrialista, se muestra satisfecho con la evolución de su equipo, también con la recuperación de los lesionados y con el estreno de Carlos Calvo, que tuvo sus primeros minutos.

El entrenador portuense del cuadro blanquiazul admite que "estamos muy contentos, pero esto es muy largo, esto es una maratón, hay mucha igualdad entre todos los equipos y los partidos se deciden casi siempre en jugadas aisladas, muchos goles llegan en fallos rivales o por imprecisiones. Lo que sí es importante es haber enlazado estas dos victorias seguidas para que los futbolistas crean más en las ideas y no cometan tantos errores. Venimos de Primea Andaluza y esta categoría es diferente, descienden muchos equipos y la ansiedad se nota. El grupo es joven, con jugadores que acaban de salir de edad juvenil y todo pesa. Cuando se lo crean, todo será más positivo. Tenemos mucho margen de mejora y podemos seguir creciendo".

Además, añade: "Aquí pierdes dos partidos y te colocas abajo abajo, vamos a vivir en un intercambio de posiciones continuo, creo que sólo los equipos que están arriba se van a distanciar pronto del resto".

"Carlos Calvo poquito a poco tiene que ir asimilando los conceptos, viene para sumar, es uno más"

El centrocampista madrileño Carlos Calvo por fin pudo tener minutos y el entrenador industrialista subraya que "poquito a poco tiene que ir trabando y asimilando los conceptos, es uno más de la plantilla que llega para seguir sumando".

El partido ante el Chiclana fue muy complicado y recuerda que "la primera parte trabajamos en su campo todo el tiempo, fuimos dueños del balón y tuvimos las ocasiones. Bajo mi punto de vista, ya nos debimos marchar al descanso con el partido medio sentenciado. Luego, ellos hicieron cambios y sabía que iba a ser complicado porque tienen artillería y jugadores contrastados y con calidad para esta categoría. En la segunda parte salimos mermados, tuvieron un par de ocasiones muy claras, pero sabíamos que podíamos cogerles en una contra. Tuvimos la suerte de marcar y, sin echarnos mucho atrás y con orden, supimos sufrir hasta el final y en los muchos minutos que dio el árbitro".

El Jerez Industrial volvió a terminar con diez, en esta ocasión por la expulsión con roja directa en el tramo final de Cunete y sus jugadores se cargaron de amarillas en un partido que "no fue para eso. Mi cuerpo técnico me dijo que nos habíamos cargado de tarjeta como si el choque hubiese sido una guerra. Es extraño porque el Chiclana es un equipo que juega al fútbol, con gente muy joven que lo que intenta es ganar tácticamente al rival. Tantas tarjetas no fueron necesarias".

El cuadro blanquiazul falló a la media hora un penalti lanzado por Caballero y en ese momento, Rivas se temió lo peor, pero arropa a su jugador. "Son situaciones en las que te preguntas si vas a volver a tener otra tan clara. De todos modos, en esos momentos, sólo queda animar a los jugadores, que siguieron creyendo y generaron más oportunidades. Poco a poco, van cogiendo los conceptos. Los del año pasado los tienen claros y los que acaban de llegar están en ello".

El equipo, además, mostró una imagen muy diferente a la que exhibió ante el Egabrense en el Pedro Garrido y "con eso nos tenemos que quedar. El Chiclana tiene un gran potencial. Como he comentado antes, tiene futbolistas distintos y mantuvimos siempre el orden y la entereza".