El Jerez Industrial, de vacaciones forzosas hasta el día 23

El Jerez Industrial es otro de los clubes que se han visto perjudicados por el cierre de las instalaciones deportivas municipales a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19 que ha obligado a declarar el estado de alarma al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

El equipo que prepara Juanjo Durán ha entrenado con normalidad hasta el pasado jueves, último día antes de que las autoridades pegaran el cerrojazo a los campos e instalaciones locales, como por ejemplo el Circuito. Así que el entrenamiento de ayer viernes ya se tuvo que suspender. Es más, el entrenador industrialista ha dado la semana que viene entera libre a sus jugadores, dado que las instalaciones permanecerán cerradas los próximos 15 días. “Para la siguiente, mandaremos un plan de trabajo”, explica el técnico.

Y es que la semana ha sido atípica y extraña. Comenzó sin riesgo para que se disputase esta jornada -los jerezanos tenían que visitar al Tarifa-, posteriormente parecía que se iba a disputar a puerta cerrada y, finalmente, llegó la suspensión de todo el fútbol español, al menos dos jornadas.

La incógnita no es sólo despejar cómo va a preparar el equipo el partido del día 29 contra el Villamartín si esa semana también permanecerán cerradas las instalaciones... sino cuánto va a durar esta situación. “Ahora mismo sólo sabemos que vamos a estar dos semanas sin jugar, pero no si esta situación va a ir a más. Es un momento de total incertidumbre. Sabemos que el fútbol ha parado pero no cuándo volveremos a jugar, ojalá sea lo antes posible aunque lo primero ahora es superar esta situación de la mejor manera”.

A sus jugadores les ha dicho que "eviten las aglomeraciones y sigan las indicaciones de las autoridades, aunque tampoco podemos dejar de hacer vida normal", palabras efectuadas antes de que el presidente del gobierno estableciera el estado de alarma.

Incertidumbre total con los ascensos y descensos y la posibilidad de que no puede acabar la Liga

Como a todos, al técnico industrialista le preocupa en qué fecha se podrán recuperar estas dos jornadas aplazadas. El calendario sólo establece un fin de semana libre hasta final de temporada, que es el 12 de abril, domingo de Resurrección y que se utilizaría para recuperar una de las dos fechas ya que esta temporada no se ha contemplado, al contrario que las anteriores, una semana entre la penúltima y la última jornada.

De esta forma, habría que jugar entre semana la otra jornada aplazada, con la fecha del Jueves Santo o el 1 de mayo como las más plausibles. El calendario establece que la competición debe acabar el 17 de mayo y que la primera eliminatoria de la fase de ascenso se jugará los días 24 y 31 de mayo y la final, el 7 y el 14 de junio. Esto significa que todavía habría un cierto margen de seguridad hasta final de junio para poder encontrar fechas libres en caso de que la situación del coronavirus vaya a peor.

El peor de los escenarios sería no acabar la temporada, estando en el aire qué sucedería con el sistema de ascensos y descensos, máxime en una categoría como la Primera Andaluza en la que no sube el campeón sino que hay un 'play-off' entre los cuatro primeros. Hasta el momento, la Federación Andaluza no se ha pronunciado al respecto, aunque no estaría de más que expusiera todos los escenarios posibles habida cuenta de la gran incertidumbre que existe.