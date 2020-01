El Jerez Máster aspira a revalidar su título de campeón andaluz

Al XVII Campeonato de Andalucía Open Máster de Invierno acude el Jerez Máster con 124 nadadores después de las bajas por lesión de Ricardo González, Antonio Bessone, María Dolores Álvarez y Eva Rodríguez de la Milla. Sin duda, cuatro bajas sensibles, y de calidad, pero que no merman la ilusión y el potencial de los de la Laguillo para la defensa del título. De hecho, la cifra de inscritos es un récord nacional de nadadores para una competición oficial, y es que los jerezanos llegan fuertes a Los Barrios. A pesar de que este año los técnicos no han planificado demasiadas competiciones preparatorias, sí que cada actuación se ha rematado de manera brillante, como en Liga en Jerez o en el Trofeo Oficial del Portuense, saldado con el título de campeones.

Manuel Mestre: "No vamos a regalar ni un metro"

Manuel Mestre, presidente del Jerez Natación Máster, cree "que no tenemos excusa para no ser competitivos. Estamos entrenando bien, los fichajes están muy integrados y traemos un gran equipo. No hemos hecho puesta a punto para este Campeonato ya que esperamos estar al 100% para abril en Barcelona, pero no vamos a regalar ni un metro".