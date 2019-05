José Manuel Morillo gana en Santa Eufemia y se coloca líder del Andaluz

José Manuel Morillo Racero se ha impuesto en la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Cross Country celebrada en la localidad cordobesa de Santa Eufemia. El piloto del Go Racing malagueño se coloca líder del Andaluz con 48 puntos, siete más que José Manuel Partida y 20 más que Alejandro Navarro, que no participó al estar en el Mundial de Enduro, donde sufrió una caída con el resultado de rotura de dos vértebras.

Casi tres meses después del estreno en el Circuito de Jerez, regresó el Andaluz de CX en Santa Eufemia, hasta donde se desplazaron más de medio centenar de pilotos para enfrentarse a este segundo asalto, organizado por el Club Deportivo Miramontes, que sacó adelante la carrera con un recorrido ubicado en una cantera que hizo que se pudiese seguir gran parte de la prueba sin grandes desplazamientos.

El jerezano José Manuel Morillo dejó clara sus intenciones desde la novedosa superpole en la que marcó el mejor tiempo con un crono de 5:14 por el 5:28 del malagueño Antonio García, el mejor la temporada pasada. Indalecio Morales (5:34); Juan Carlos Ramírez (5:35) y Sergio Rando (5:35), completaron las cinco primera posiciones.

Poco antes de las doce de la mañana se dio la salida a las dos horas de competición, que desde la primera vuelta fue dominada por Morillo, que impuso un gran ritmo para llegar en solitario con 43 segundos de ventaja respecto a Indalecio Morales y 1:29 sobre José Manuel Partida, que completaron las tres primeras plazas de Sénior A y de la general de la carrera, siendo los únicos tres pilotos que dieron 11 vueltas al recorrido.

Tras la carrera, el piloto jerezano valoraba así el triunfo y lo que dio de sí la prueba: "Las cosas han ido bien, pude hacer la superpole y en la salida me coloqué pronto primero y no comí mucho polvo. Me pude escapar dos o tres minutos aunque con la 2 tiempos tuve que parar para echar gasolina mientras que los rivales no paran, así que me recortaron algo. Luego me relajé, tuve problemas con algunos doblados y para colmo me caí dos veces, aunque finalmente pude ganar y sumar los máximos puntos, que era lo importante".

A Morillo Racero le gustó el recorrido aunque apunta que "era peligrosillo, era fácil caerse y hacerse daño. Pese a esas dos caídas salí entero". El piloto jerezano asegura que "me encuentro bastante bien, cada vez mejor adaptado a la moto y ahora me pongo primero en el campeonato. La próxima carrera es el día 25 en Trebujena en el inicio del Andaluz de Enduro indoor porque el Cross Country queda aparcado".

En efecto, el Campeonato de XC hace un punto y aparte, ya que no regresará hasta el mes de octubre, el día 13, en Casarabonela (Málaga).