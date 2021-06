Joselito Zambrano y Víctor, primeros jugadores renovados en el Jerez Industrial

La planificación del Jerez Industrial para la temporada 21/22 tras las elecciones y el nombramiento de Manuel Queijo como nuevo presidente arrancó la pasada semana con la renovación del cuerpo técnico con Javi Rivas al frente para competir en División de Honor.

Ahora, le toca el turno a los jugadores y los primeros en aceptar la oferta para seguir defendiendo una campaña más la camiseta blanquiazul son Joselito Zambrano y Víctor. El lateral zurdo cumplirá su cuarta campaña en la entidad (16-17, 19-20 y 20-21) y fue fijo el pasado ejercicio tanto para Juanjo Durán como Javi Rivas y el extremo, la segunda.

Joselito, "ilusionado y orgulloso"

El defensa se ha mostrado muy "satisfecho por seguir un año más en este club que me acogió fenomenal desde el principio. Llegué con el reto de ascender y por fin hemos subido un escalón, aunque el Jerez Industrial merece estar en categorías más altas. Es un orgullo estar aquí, me siento valorado y querido".

Echa la vista atrás y recuerda que "la temporada no fue fácil ni a nivel deportivo ni luego con todo lo que pasó con Pedro, pero logramos cerrarla de la mejor manera posible, por él y por su familia había que hacerlo. Empezamos un poco dubitativos, pero luego nos afianzamos y fuimos capaces de sacar fuerzas de dónde casi no había. Teníamos que ascender sí o sí y chapó por todos, sin olvidarme del primer cuerpo técnico que tuvimos. Tengo ganas de empezar porque la categoría es atractiva y exigente".

Víctor, agradecido

Víctor, por su parte, repetirá experiencia en el cuadro blanquiazul tras su buen final de campaña. La llegada de Javi Rivas le abrió las puertas de una nueva etapa. El técnico optó por colocar al extremo derecho como lateral y le sacó mucho rendimiento.

El jugador de Bornos no oculta que "estoy muy ilusionado y tengo ya muchas ganas de volver a la competición. Tengo que dar las gracias al míster por la confianza que ha depositado en mí, ya que gracias a él he crecido como futbolista y como persona. El año fue muy duro, la muerte de nuestro presidente fue un duro palo para todos, pero juntos logramos el objetivo. Ahora, nos queda trabajar al máximo para defender este escudo como merece en una nueva categoría".

David Narváez, sorprendido

Y la otra cara de la moneda se la llevan dos jugadores importantes en la consecución del ascenso, el goleador Jesús Barrera y David Narvaéz. Dos bajas que han llamado la atención en la afición industrialista. El jerezano no seguirá porque no entra en los planes de Javi Rivas y al ariete no ha alcanzado un acuerdo para renovar.

El mediapunta se ha mostrado sorprendido y molesto "por las formas, merecía seguir si se mide el rendimiento en el campo. Tengo 35 años, soy un profesional y no merezco este trato. Nadie se ha sentado conmigo para explicarme nada, sólo me llamaron por teléfóno, y tampoco ha influido el tema económico porque no me han preguntado. Estoy seguro que el 80% de los industrialistas no está contento con esta situación, todos querían que siguiera. Muchas personas me dicen que se han equivocado y me han mandado mensajes de apoyo”.

El ya exjugador blanquiazul se muestra especialmente molesto con Javi Rivas, que "no me ha llamado para nada. Hay que ser profesional en los buenos y en los malos momentos. Hasta le he mandado un mensaje de WhatsApp y ni me ha contestado. Mi relación con él fue buena y no lo entiendo".

Narváez, de todos modos, apunta que "le deseo lo mejor. Me llevo recuerdos muy bonitos de una campaña complicada, en la que tuvimos que pelear mucho para lograr nuestro objetivo y en la que tuvimos que lamentar la pérdida de nuestro presidente. Él seguro que hubiese hecho las cosas de otra forma".

Por último, subraya: "Insisto, le deseo todo lo mejor a todos y también a la afición. Los seguidores industrialistas llevan muchos años sufriendo y merecen que el club esté más arriba. Les tengo un cariño muy especial".