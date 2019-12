Juanjo Durán, técnico del Jerez Industrial, mantiene el discurso de ir partido a partido pese a que el equipo que dirige ya tiene siete puntos de ventaja sobre los clasificados en tercera, cuarta y quinta posición (Trebujena, Balón y Ubrique) después del triunfo en Conil frente al Barbate.

Durán valora que su equipo supiera jugar con la presión de conocer los resultados de sus rivales, que adelantaron los partidos al viernes, para recuperar el liderato momentáneamente perdido tras el triunfo del Puerto Real. Aún así, reconoce que “no podíamos imaginar que a estas alturas íbamos a tener esta ventaja”. No obstante, expica que “es una renta importante, pero en el momento que te relajes te gana cualquiera. Creo que este año la liga está más competida que el año pasado y aunque el Puerto Real y nosotros hemos pegado un tironcito, del tercero al séptimo hay poca diferencia”.

El equipo dio otro paso adelante ganando en el Pérez Ureba al Barbate, un equipo de la zona baja pero que puso las cosas muy complicadas a los blanquiazules. “La verdad es que es un campo difícil ante un rival que aprieta bastante y que te hace el partido feo. Tal y cómo se dieron los resultados del viernes, no ganar hubiera apretado mucho la cosa y nos ponía a 4 puntos del quinto. Así que tener 7 nos da tranquilidad”.

Pese a esta ventaja, Juanjo Durán no cree que la Liga sea cosa de dos: Jerez Industrial y Puerto Real. “La segunda vuelta va a ser diferente porque todo el mundo se juega cosas y van a apretar muchísimo más. Tenemos un colchón y hay que tratar de mantenerlo de aquí al parón navideño. Esta semana también hay un Trebujena-Puerto Real y si nosotros somos capaces de sumar los tres puntos, pase lo que pase en ese partido nos va a beneficiar”.

Con el triunfo en Conil, el Jerez Industrial suma ya doce jornadas sin perder -su mejor racha desde que milita en Primera Andaluza- y curiosamente sólo perdió en casa del Bazán, sorprendente colista después de varios años luchando por el ascenso: “El inicio ha sido bastante bueno. En una liga normal a lo mejor deberíamos ir primeros con más ventaja, pero el Puerto Real tiene muy buen equipo, ha hecho una inversión fuerte e imagino que seguirá así hasta final de temporada; ellos también llevan una racha bastante buena. Sólo hemos perdido un partido de 14 y eso dice mucho del equipo. No hay un once claro, todos los que entran aprovechan la oportunidad y es para estar contentos”.

Este fin de semana, el Jerez Industrial juega de nuevo a domicilio, en este caso en campo del Recreativo Portuense, equipo al que entrenó Juanjo las dos últimas campañas. El técnico apunta que será “un partido más porque son tres puntos, pero sí es verdad que voy a un sitio donde me han tratado bien y al que tengo cariño porque fue el primer club que me dio la oportunidad de entrenar en categoría sénior. Guardo muy buenos recuerdos y buenos amigos y es bonito volver al sitio donde te has sentido querido y respaldado”.