Juanjo Durán: "La Federación debería escuchar a los clubes"

Juanjo Durán, técnico del Jerez Industrial, aboga por la suspensión de la temporada hasta que las condiciones sanitarias permitan reanudar la competición con algo de tranquilidad. Y es que en las últimas dos jornadas sólo se han disputado dos de los diez partidos previstos en el Grupo 2 de la Primera Andaluza y el Trebujena-Jerez Industrial del próximo domingo ya ha sido también aplazado.

El entrenador jerezano, cuyos jugadores acaban de pasar por un confinamiento de 10 días por tres positivos en la plantilla, advierte de que "la mayoría de clubes no quiere jugar en estas circunstancias, pero la Federación Gaditana parece que es la única que no lo ve".

Durán apunta que "la salud ahora mismo es lo principal. El fútbol para nosotros es un hobby y no sé por qué sigue primando lo deportivo por encima de la salud. Además, económicamente esto es insostenible para los equipos, que se mantienen gracias a los socios, las taquillas y el bar y ahora mismo no lo tienen".

De este modo, el técnico industrialista asegura que "nos estamos poniendo en riesgo cuando no es necesario. La Federación debería escuchar a los clubes. No decimos que la competición se termine, pero sí que pare hasta que la situación mejore. Deben ser conscientes de que no se puede seguir así y son los únicos que no lo ven".