Lorena Bocanegra, capitana del Guadalcacín FSF, ve ya la luz al final del túnel. La cierre del equipo jerezano está a punto de reaparecer después de la grave lesión de rodilla que sufrió en la primera jornada de liga en Móstoles y que la obligó a pasar por el quirófano. Seis meses después, Lorena está en la recta final de su recuperación, ya entrena al mismo ritmo que sus compañeras y su intención es reaparecer la próxima semana en el partido que tienen las de Andrés Sánchez en el Polideportivo Municipal frente al Ourense.

La jugadora del Guadalcacín confiesa que está "como un niño pequeño cuando le regalan un globo", asegura que tiene "muchísimas ganas" de saltar de nuevo a la pista y recuerda lo mal que lo ha pasado durante todo este tiempo. "Han sido meses muy duros, sobre todo al principio cuando inicias un proceso de recuperación en solitario sin poder estar con el grupo". De la lesión, recuerda que "fue en una jugada en la que venía de un repliegue, la jugadora contraria tenía el balón pisado, le di con la izquierda y la derecha sentí cómo mi hueso se salía de la rodilla, me la giré hacia dentro. Recuerdo muchísimo dolor y lo único que acertaba a decir era que no me tocasen la rodilla, que estaba fuera".

Tras el diagnóstico, rotura del cruzado anterior, quirófano y las primeras sensaciones: "No he sentido un dolor tan desagradable en mi vida. Es más, me dieron el alta y yo le decía al médico que me dejara un día más en el hospital. Durante el primer mes, tenía que tirar de la pierna por el pantalón, porque perdí toda la fuerza, te sientes inútil porque era incapaz de dar un paso. Gracias a Dios, he tenido una buena recuperación, la flexibilidad la he recuperado y estoy cogiendo buena musculatura porque estoy entrenando bastante fuerte. El primer mes fue el más duro al tener que estar en completo reposo. Al salir de la operación y al ver cómo me dolía le dije a mi madre que no jugaba más, que no quería ver un balón en mi vida. Pero cuando empiezas a entrenar, a tocar balón y a coger confianza se te pasa".

"Al ver cómo me dolía le dije a mi madre que no jugaba más, no quería ver un balón más en mi vida. Pero cuando empiezas a entrenar, a tocar balón y a coger confianza se te pasa"

Lorena ha viajado con el equipo "en cuanto tuve la ocasión de ir sin muletas" y asegura que lo hizo porque "lo necesitaba, siempre me he sentido importante en el grupo, así me ven también las compañeras, y el hecho de estar yo ahí creo que las motivaba". Así que ha sido testigo de excepción de cómo le ha ido al equipo hasta ahora: "Se sufre mucho cuando no puedes ayudar en la cancha. Nos costó muchísimo al principio, pero está plantilla tiene calidad y poco a poco lo ha ido demostrando. Creo que ahora el equipo está al cien por cien y somos un grupo. Al principio nos costó porque han venido muchas compañeras nuevas, algunas de otros países donde se juegan modelos diferentes y nos costó adaptarnos".

En cuanto a la lucha por la permanencia (el equipo está fuera del descenso), sostiene que esta temporada "nos está tocando sufrir otra vez. Está más difícil porque el año pasado se descolgaron dos equipos muy pronto y éste sólo hay uno. Pero yo creo que tenemos una plantilla de mucha calidad y que podemos sumar puntos en otros partidos antes de esas tres últimas jornadas. No creo que tengamos rivales imposibles. Ojalá no tengamos que jugárnosla al final. Yo creo que vamos a sacar puntos antes".

El Guadalcacín FSF ha echado de menos esta temporada los goles de su capitana, que quiere volver contra el Ourense: "A ver qué tal se da, los goles para mí no son importantes. Lo que quiero es que el equipo puntúe en todos los partidos que se pueda y si puedo aportar algún gol pues eso que me llevo".