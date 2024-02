Lucía Pérez se prepara para participar en el primer Major de la temporada del Premier Pádel en Qatar

Abrirse camino en el difícil y competitivo mundo del pádel no es tarea fácil, pero eso es lo que se propuso hace unos años Lucía Pérez Parra. La jerezana, actual número 93 del mundo, ha comenzado la temporada con fuerza llegando a las semifinales del FIP Promotion Ciudad de Jaén formando pareja con Elena de la Rosa Ramos y, junto a Ainara Pozuelo, a la segunda ronda de la cita coruñesa del Ultimate Padel Tour, circuito paralelo al Premier Padel.

La padelista afronta este fin de semana en Gotemburgo el FIP Rise sueco ya formando pareja con su compañera italiana Valentina Tommasi, partiendo como cabezas de serie número 2 del cuadro principal; y en unos días viajará hasta Qatar para tomar parte en la previa del primer Major de la temporada, con el objetivo de entrar en el cuadro final.

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte hace unos meses y actualmente cursando un Máster, Lucía Pérez se encuentra en un gran momento de forma, "con la cabeza tranquila", explica, después de un año 2023 complicado al tener que compaginar el deporte al que se dedica con el último curso de la carrera universitaria. "Entreno mañana y tarde y estoy muy centrada". El año pasado fue difícil porque "a lo mejor terminaba un torneo en Amsterdam a las 8 de la tarde y me cogía el primer vuelo para estar a las 8 de la mañana en la Facultad. Ahora que no tengo ese agobio, lo estoy notando mucho en mi rendimiento. Estoy jugando muy bien, me siento muy cómoda, la cabeza está tranquila. Está todo en orden", señala.

Mucho de ese orden se debe al trabajo con su psicóloga, María Cabrera. Y aunque el rendimiento final depende de un compendio de factores como la alimentación, la capacidad física y táctica, entre otros, apunta que el aspecto psicológico es "para mí el más importante. El año pasado fue muy duro con la carrera y los viajes y perdí un poco la confianza en algunos momentos; lo trabajé con la psicóloga y ahora estoy en un momento de confianza diez, sé que me tiran una bola y no la voy a fallar".

El pádel aún no da para vivir y por eso había que terminar la carrera "porque nunca sabes", de momento "sobrevivo" y reseña que sin sus patrocinadores ni siquiera podría dedicarse a este deporte de manera profesional. "Tengo la suerte de tenerlos, sin ellos no podría competir, sería imposible. Tengo mucho que agradecer a Grupogd.org, que es mi patrocinador principal; Kuikma, la marca de palas de Decathlon; Sapiens Jerez, que se encarga de mi preparación física; Clínica Beiman; Padel Extreme, donde entreno; WAY Padel Academy; mi psicóloga María Cabrera; Alberto Margal, mi nutricionista; y Juanma Valle, mi quiromasajista", explica.

Como objetivos para esta temporada se marca "entrenar cada día, mejorar y ser una jugadora más completa y me gustaría entrar en el top 60 del mundo y hacer los máximos cuadros posibles para obtener la puntuación". Y más a largo plazo "me encantaría verme viviendo del pádel, es lo primero, y ser top 30, pero no es algo que tenga entre ceja y ceja, el principal objetivo es entrenar cada día, saber que doy el cien por cien en cada entrenamiento, hay que vivir el día a día".