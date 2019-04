El CD Guadalcacín logró su tercera victoria de la temporada venciendo en el Fernández Marchán al Betis Deportivo, uno de los aspirantes a luchar por el ascenso, por tres goles a dos a pesar de que los béticos se pusieron dos veces por delante. Jesús Mendoza, técnico de un Guadalcacín que ya está descendido, valoró el esfuerzo y el trabajo de sus jugadores, que dieron la sorpresa de la jornada.

-Gran victoria ante un rival que igual ha venido creyendo que los puntos los tenían en el saco antes de jugar.

-Efectivamente. Nosotros siempre salimos a dar el máximo y es cierto que esta semana hemos recuperado a algunos hombres y quieras o no se puede notar un poquito más, pero también el rival invitaba a estar un poco más motivado. Suele pasar que cuando te enfrentas a equipos de esta categoría el jugador juega al doscientos por cien. El equipo ha hecho un grandísimo partido en todos los aspectos, hemos cerrado bien los espacios con la gente creativa que tienen por medio como Abreu, Rober o Iván y el partido ha sido muy completo. El árbitro, después del partido que se ha realizado, ha sido el triste protagonista pitando un penalti que sabe que no ha sido y dando quince minutos de más. El equipo ha estado a la altura.

-Además, remando a contracorriente.

-Exactamente. El equipo ha tenido capacidad de reacción y no es fácil ante un rival de este tipo, que tiene mucha posesión de balón. El equipo ha seguido creyendo, lo hemos visto con el 2-2 y cuando nos hemos puesto por delante del marcador hemos sabido aguantar el resultado.

-¿En su carrera deportiva le ha pasado alguna vez que l arbitro descontase 15 minutos?

-No, nunca. Qué va. No creo que haya sido para tanto. Quizá ocho o nueve. Creo que ha estado como mucho cinco minutos parado tras el penalti y los cambios, ha sido una exageración los 15 minutos.

-¿Ha venido hasta el banquillo a comentarlo?

-Ha sido el linier. Nos ha dicho que nos íbamos a una hora de segunda parte y le digo "¿cómo?, no te estoy entendiendo". Y me dice, "quince minutos de descuento". La verdad es que nos hemos quedado sorprendidos, los chavales han hecho un esfuerzo enorme, hemos remontado, la situación que tenemos. Ellos tienen calidad y las han tenido, el equipo estaba cansado, Diego ha tenido que salir porque Regalí estaba tocado; íbamos a sacar a Rosales pero lo han expulsado cuando no se ha dirigido al linier.

-El equipo está descendido, pero, pedís respeto ¿no?

-Claro, se lo estábamos diciendo al árbitro. El equipo está en una situación muy complicada y estas cosas te joden. Estamos metidos ahí abajo, no creo que sea queriendo pero estas situaciones te sacan del partido y es lo que no quería.

-¿Cree que al árbitro le puede afectar la presión en un partido con un Betis que tiene mucho peso dentro pero también fuera del campo?

-No creo, ellos vienen a hacer su trabajo pero bueno, el penalti... Yo no he visto desde aquí penalti. Si lo ha visto así...

-Desde el punto de vista moral, ¿qué significa esta victoria?

-Pues que estamos recibiendo varapalos como en Puente Genil, el de ellos en la primera vuelta, pero el equipo a veces saca el orgullo y cuando tenemos algunos efectivos más sacamos el equipo compite mucho mejor. Si a cualquier equipo de la categoría le metes tres juveniles y un cadete seguramente se resiente y así estamos nosotros partido a partido.