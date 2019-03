El fútbol no tiene lógica, el fútbol es maravilloso. Se daban cita en el Fernández Marchán el Guadalcacín, descendido la pasada semana tras su derrota en Puente Genil, y el Betis Deportivo, tercero en la tabla y claro favorito a jugar el 'play-off' de ascenso. Hombre pobre, hombre rico; David contra Goliat. El filial bético, el máximo goleador del grupo (78 dianas) contra el más goleado (también 78 goles). El filial verdiblanco creyó que ganaría sin despeinarse, sin bajar del autobús, y se ha llevado un sopapo tremendo, un torpedo directo a la línea de flotación en sus aspiraciones a acabar entre los cuatro primeros ante un colista que no se juega nada pero que ha demostrado que quiere acabar la temporada con la cabeza alta y lo más dignamente posible.

Un equipo que quiere luchar por el ascenso como el Betis Deportivo no se puede permitir el lujo de que el último de la tabla les haga tres goles, que incluso pudo haber sido alguno más. No se le ve al equipo de José Juan Romero esa robustez defensiva, que suele ser la base de los equipos que ascienden de categoría. De nada sirve hacer muchos goles si en los partidos claves te muestras como un equipo inseguro. Les pasó hace una semana ante el Xerez DFC, un rival directo, y ahora con el Guadalcacín.

El cuadro de Jesús Mendoza se marcó un auténtico partidazo. Todos estuvieron a un nivel superior. Lebrón salvó con un par de intervenciones apareciendo en el momento exacto; la defensa se fajó ante el trabajo que dieron Nané y Abreu; Beni se las tuvo que ver con un Altamirano que es un jugadorazo pero que no ha tenido el protagonismo de otros partidos; en el centro del campo Fernando se multiplicó para ayudar a Luis Castillo; y arriba Fran Jiménez las ganó casi todas para desesperación de Edgar y Diego.

Mención aparte merece el castellano-manchego Narváez de Mera. Nefasto. Se inventó un penalti favorable al filial bético que supuso el 1-2 y dio la friolera de 15 minutos de descuento cuando ni por asomo se había perdido tanto tiempo. Ni lo más viejos del lugar recordaban algo así.

El choque comenzó con un Guadalcacín sin complejos que tuvo la primera ocasión a los siete minutos con un remate de David Piñero en el segundo palo que se fue fuera por pocos centímetros. En el 10', Meléndez lo intentaba desde la frontal, enviando a la derecha de Lebrón. Dos minutos más tarde, Carlos salía mal y Piñero intentaba sorprender a puerta vacía, aunque al meta le dio tiempo de volver sobre sus pasos y atrapar, mientras que Fran Jiménez se daba un costalazo con el poste al intentar rematar.

Superado el cuarto de hora, el Betis Deportivo se adelantaba en su primera llegada medio clara. Altamirano centraba desde la derecha, Lebrón no lograba atrapar pero sí repelió el remate a quemarropa de Nané, pero el rechace le caía a Iván Navarro, quien marcaba sin oposición.

Pudo aumentar distancias el filial verdiblanco cinco minutos después en una jugada que nació en un saque de banda que nadie acertó a despejar y que finalmente remataba Rober, sacando Lebrón la mano derecha para evitar el segundo de los visitantes. Altamirano también perdonó el segundo en un saque de esquina que remató en el segundo palo absolutamente solo, pero el remate se le fue a la izquierda de la portería local. Acto seguido, empataba el Guada. David Piñero centra al área y allí Fran Jiménez se eleva y remata de cabeza, Carlos repele pero el rechace toca en Fran y el balón se introduce en la meta verdiblanca.

Antes del descanso, nueva llegada del Guada en otra jugada a balón parado que saca Luis Castillo y que Piñero remata de cabeza pero sin dirigir a puerta.

En la reanudación se esperaba una salida en tromba del Betis Deportivo pero es el Guada el que tiene los dos primeros acercamientos. Primero, Juanjo lanza una falta que toca en Edgar y luego es Luis el que bota otra acción a balón parado y es Juanjo el que remata obstaculizado fuera.

En el 53' llega una de las jugadas claves del partido. Narváez de Mera pita penalti en una jugada absolutamente normal en la que Gómez mete el cuerpo a Nané, que se deja caer de manera descarada. La acción le cuesta la tarjeta roja a Rosales, que calentaba en la banda. El mismo Nané ejecuta a la derecha de un Lebrón que adivina el lanzamiento pero no llega. Quien más quien menos piensa que el partido se ha acabado, pero el Betis no da ese necesario paso adelante para sentenciar. Mendoza mueve el banquillo y da entrada a Galiano por Regalí, tocado. Y en un saque de banda que ejecuta el capitán llega el empate. Galiano mete el balón en el área, nadie del filial acierta a despejar con contundencia y Juanjo agarra uno de los rechaces para embocar el balón. Ocho minutos después (78'), el Guada da el zarpazo definitivo. José Juan Romero incumple una de esos axiomas del fútbol que dicen que en una jugada a balón parado nunca hay que hacer un cambio. Entra Nieto y en una falta que lanza Luis comete penalti al meter la mano ante un remate de Fernando. No llevaba ni un minuto en el campo. Galiano lanza a la derecha de Carlos y éste se vence a la izquierda: 3-2.

Quedaban doce minutos más el descuento, aunque por entonces nadie imaginaba que éste iba a prolongarse hasta los 15 minutos. El Betis Deportivo se lanza en tromba ante un Guada que además acaba con diez porque Juandi, recién entrado, se tiene que marchar con la rodilla derecha maltrecha. Nané tiene el empate en un remate en el segundo palo que se le va fuera y poco después en un mano a mano que manda por encima del larguero. Con el Guada pertrechado atrás, Abreu tiene la última ante Lebrón, que salva milagrosamente. El partido acaba con victoria del Guada, la tercera de la temporada, mientras que el Betis y su técnico acaban cabizbajos preguntándose cómo han podido perder con el colista ya descendido. El fútbol no tiene lógica, el fútbol es maravilloso.