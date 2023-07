Mercedes Fernández, del CTM Jerez, plata por equipos sub-21 en el Campeonato de España de Zamora

Mercedes Fernández, jugadora del CTM Jerez de tenis de mesa, se ha colgado una medalla de plata en el Campeonato de España que se está disputando en Zamora. La palista ha tenido una temporada larga y complicada, con lesiones importantes y una operación al inicio de la competición liguera que la dejó en el dique seco más de dos meses.

En categoría individual, Fernández no tuvo suerte y no logró pasar de la fase de grupo, pero no se rindió y sacó lo mejor de sí en la competición de dobles mixtos con su primo Álvaro Gainza, plantándose de forma brillante en la final de dobles mixtos sub-21.

La pareja comenzó en octavos contra una durísima escuadra formada por Miguel Nuñez y Lucía de la Riva, imponiéndose por 3-0. En cuartos hicieron lo propio con los catalanes Clara Iona Olivera y Gabriel Oliveras y en semifinales vencieron a los gallegos Claudia Canay y Diego Varela, plantándose en la final contra Ana Pedregosa y José Carlos Guillot, donde cedieron por 3-1 en un durísimo partido.

Exitosa participación

La participación de los jugadores jerezanos en el Campeonato de España está siendo sobresaliente. Claudia Reynaldo se proclamaba campeona de España en la categoría de discapacidad intelectual revalidando los títulos que ya obtuvo en Antequera y Cartagena, convirtiéndose en triple campeona nacional.

Su entrenador, Javier Galán confesaba hace unos días que "es una jugadora súper disciplinada, no falta nunca a ningún entreno y el tiempo que está en la sala siempre es de calidad. Tiene las cosas muy claras y trabaja mucho. Con 16 años va a ser una gran promesa a nivel nacional y esperemos que pronto a nivel internacional. Su constancia y su perseverancia han hecho que esta jerezana consiga ser de nuevo campeona de España de discapacidad intelectual".

Además, Javier Galán jr. también ha obtenido dos medallas en el Nacional, una plata por equipos junto a Alexander Malov en categoría alevín y el oro en su edad benjamín. El club jerezano participa con varios palistas más en un torneo que acaba el próximo 9 de julio.