Pablo Abuín echa el cerrojo en la portería del Jerez Industrial

El Jerez Industrial ha dejado a cero su portería en los dos últimos encuentros y buena culpa de ello la tiene Pablo Abuín. El meta gallego y afincado en Jerez está aprovechando la oportunidad que se le ha presentado al tener que ausentarse dos semanas Álex García, titular en los dos primeros partidos de Liga.El portero debutó contra el Chipiona, encajando el 0-1 en los primeros minutos del partido pero antes ya había salvado a su equipo con una gran intervención, y en los dos siguientes ha echado el cerrojo: 0-0 ante la Roteña y 3-0 contra el Trebujena.

A sus 35 años, Abuín es el más veterano en la plantilla industrialista y afirma encontrarse en un buen momento de forma: “Contra el Chipiona estaba más nervioso por el debut, me encontré más seguro en Rota, sobre todo en los balones por alto”. Contra el Trebujena, se lució ante Juli, en un disparo que llevaba veneno de Falcón y en una falta de Ángel que iba directa a la escuadra: “A Falcón ya lo conocía del año pasado y tengo compañeros que habían jugado con Ángel y me habían advertido. Ese conocimiento me sirvió para adelantarme un instante a su golpeo y pude sacar el balón”, comenta.

"Cuando renové, le dije al presidente que me quedaba porque creo que éste es el año del Jerez Industrial”

El meta recaló en el Jerez Industrial a finales de la temporada pasada después de un año complicado en la Roteña. Allí las cosas no salieron bien. Se hizo una plantilla muy joven para la categoría (División de Honor) “y después de que Toni López dejara de ser el entrenador salimos unos cuantos más”. Así, recaló en el San José del Valle antes de que el Jerez Industrial lo llamase. Luego, llegó la renovación: “Tenía una oferta del Villamartín”, donde ya había jugado y sabían el rendimiento que puede dar. Sin embargo, tras pensarlo, Pablo Abuín decidió quedarse: “Le dije al presidente que me quedaba porque tenía y tengo la sensación de que éste va a ser el año”.

"Para mí es un premio jugar en este club, somos una piña, hacía tiempo que no veía un vestuario así”

El objetivo del año, evidentemente, es el de un ascenso de categoría que el Jerez Industrial lleva varias campañas persiguiendo: “Creo que puede ser. Es muy difícil salir de esta categoría, pero tenemos una gran plantilla y un gran vestuario. Da gusto ir a entrenar y encontrarte 24 compañeros más. Hay unión, hacía tiempo que no me encontraba un vestuario así, y eso en fundamental para que la cosa funcione”. De momento, el Jerez Industrial es cuarto a dos puntos del líder.

De su ‘rivalidad’ con Álex García, señala que “es un gran portero y los dos estamos preparados para jugar cuando el míster lo estime. Él me comentó que los dos partíamos con las mismas posibilidades y ahora que Álex se tuvo que marchar por cuestiones personales me ha tocado a mí defender la portería”. Abuín confía en seguir siendo titular aunque si le toca regresar al banquillo apunta que “ayudaré en todo lo que pueda a mi compañero, igual que él me ha animado a mí esta semana pasada. Para mí, jugar en el Jerez Industrial es un premio”.