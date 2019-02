Paco Cala, en su adiós al Jerez Industrial: "Era la mejor decisión para todos"

Paco Cala se ha querido despedir del Jerez Industrial con un mensaje optimista, ya que está convencido de que todavía hay tiempo suficiente para que el equipo logre el objetivo de acabar la temporada entre los cuatro primeros, y elogiando a su plantilla, "el mejor vestuario que me he encontrado en mi carrera como entrenador".

El ya exentrenador del Jerez Industrial estaba "convencido" de que al final metería al equipo en la fase de ascenso, pero tras la derrota frente al Algeciras B la directiva le pidió analizar la situación del club -a cinco puntos de la cuarta plaza- y el técnico cree que la absoluta confianza que hasta entonces se le había mostrado presentaba fisuras: "Hablan conmigo y me dicen que hay socios que colaboran económicamente que se están poniendo nerviosos y yo les digo que ellos (por los directivos) también porque, si no, no oirían esas voces. Había un poquito de desconfianza y ante eso yo no me aferro al cargo, al contrario, llegamos a un acuerdo y me voy", reconociendo que "no ha sido un cese, sino algo de mutuo acuerdo porque ante esta situación que se planteaba creo que la mejor decisión para todos era ésta".

Cala reitera que estaba convencido de conseguir el objetivo: "Yo les dije que la liguilla la conseguíamos sí o sí, el ascenso no lo sé, pero la liguilla sí porque he estado en situaciones iguales o aún peores".

De hecho, el entrenador lebrijano señala que "queda mucho tiempo, hay muy buena plantilla y más desde las últimas cinco o seis semanas con los chavales nuevos que han ido llegando. Están todos implicados y el trabajo físico que hemos hecho es ahora, en la recta final, cuando se va a notar. El entrenador que venga no va a tener ningún problema porque se va a encontrar un equipo muy bien trabajado, que se entrena a una alta intensidad, con los conceptos muy claros, sólo los matices que el nuevo técnico quiera poner".

De su etapa industrialista, que ha durado un año, se queda con "la liguilla, eso estará siempre en mi haber, jugar una liguilla con el Industrial. Pero, sobre todo, con el vestuario, que ha sido el mejor que he tenido en toda mi vida como entrenador. Impresionante las muestras de cariño de todos, de los que jugaban y de los que no, incluso de los que han sido cedidos. Los chavales, a muerte y ojalá consigan el ascenso. Que tengan suerte y que entren los balones y a los rivales no; si es que nosotros en 14 partidos sólo hemos perdido dos. El problema está en que los demás tampoco han fallado. Con tres puntos más o si hubiéramos ganado 1-0 al Algeciras B no se habría planteado esta situación".