Paquito Mwepu, el delantero de moda en Primera RFEF

Francisco Mwepu, jugador perteneciente al Cádiz CF cedido al Atlético Sanluqueño, se ha convertido en apenas cuatro jornadas en la gran revelación de la Primera RFEF. El delantero de Zambia, bautizado por la afición verdiblanca como 'Paquito', es el nuevo héroe de la hinchada atletista después de que haya anotado 6 goles en las cuatro primeras jornadas de Liga.

En lo que se lleva disputado de campeonato, Mwepu es un fijo en el once titular de Antonio Iriondo, que tiene una confianza ciega en él. Estrenó la temporada como titular contra el Alcoyano a domicilio. Este fue el único partido hasta que la fecha en el que no ha anotado, siendo además la primera y única derrota de la temporada del Atlético Sanluqueño.

En El Palmar, el Sanluqueño inauguró el casillero de puntos con un empate a dos ante el Mérida AD, marcando Paquito los dos tantos del conjunto verdiblanco. El punta repitió una semana más tarde en el campo del Real Murcia, siendo clave para la victoria de los verdiblancos (2-3); y destapó el tarro el pasado domingo al anotar un 'hat-trick' en apenas 11 minutos en la goleada de los sanluqueños (5-0) al Atlético Baleares.

First of many 🫣 pic.twitter.com/PnYaXSi9hC