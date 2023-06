"Jerez es una ciudad de primera y tiene que tener un equipo en Primera o en Segunda División"

Dos años lleva Pedro Curtido como presidente de la Federación Gaditana de Fútbol. En julio de 2021, José Antonio Bernal le cedía el testigo tras más de 30 años en el cargo. Curtido, exfutbolista de Betis, Zaragoza, Granada o Logroñés, tiene el Curso Superior Universitario de Dirección Deportiva en Fútbol, es entrenador UEFA B y titulado en gerencia de instalaciones deportivas entre otras materias. El roteño, que cumple este lunes 12 de junio 45 años, cuenta con la total confianza del presidente de la RFAF, Pablo Lozano, y destaca en los 24 meses que lleva al frente del fútbol gaditano el importante aumento del número de licencias.

-En un mes cumple dos años al frente de la Federación Gaditana de Fútbol. ¿Qué balance hace?

-Después de pasar una situación difícil como es la pandemia nos pusimos el mono de trabajo y han sido dos años de mucho trabajo con el fútbol base, en los que hemos recuperado la confianza de los padres. Hemos crecido en todas las ciudades, hemos empezado con nuevas modalidades y aquí en Jerez precisamente sembramos la semillita de la Liga Inclusiva con chavales con diversidad funcional. Soy el responsable del Área Social Corporativa de la Federación en toda Andalucía, empezamos aquí con 22 equipos y ahora tenemos más de 1.000 personas con diversidad funcional practicando fútbol y casi un centenar de equipos en toda Andalucía. De hecho, en Sanlúcar tuvimos el primer campeonato de seleciones provinciales. Se ha trabajado mucho, pero no sólo soy yo, tengo un equipo detrás y aquí en Jerez tenemos a Salvador Sánchez Rincón, que es el secretario, y a Diego Osorio y Diego Castillo, Sebastián Herrera, que también es una persona genial, por sólo hablarte de lo que es la zona de esta comarca. Todos remamos hacia una misma dirección.

-¿Tienen una idea de cuántas licencias existen en la provincia?

-Ahí es donde podemos ver el gran trabajo de todo el equipo. Cuando entré hace dos años habría unas 22.000 licencias y ahora estamos en unas 31.000. Nos hemos pateado pueblo por pueblo, equipo por equipo, haciendo reuniones comarcales con todos los clubes, estamos recuperando la confianza de los padres y tenemos que ver que estos niños son el mañana del Xerez Club Deportivo, Xerez DFC, Cádiz, Chiclana, Rota, Roteña, Algeciras, etcétera. Hay que confiar en nuestra cantera porque tenemos unos jugadores muy talentosos en la provincia de Cádiz.

-También se ha crecido en fútbol femenino.

-Sí, hemos crecido muchísimo en licencias. Se están creando en las estructuras de los clubes esta modalidad, se está creciendo mucho en todas las comarcas, aquí en la de Jerez, en Cádiz y en el Campo de Gibraltar igualmente. Estamos intentando potenciarlo al igual que el fútbol sala y el fútbol playa, que crece a pasos agigantados y aquí en Jerez se van a hacer campos de fútbol playa y estoy seguro de que va a ser una modalidad superatractiva para que todos los niños la puedan practicar en el período estival.

-Usted igualmente tiene competencias en el colectivo arbitral. ¿Hay déficit?

-Pues he de decir que también hemos crecido en licencias de árbitros, pero el incremento tan grande en las de jugadores que hace que el de los árbitros se vea inferior. Estamos haciendo una campaña por colegios e institutos explicando que se puede duplicar la licencia de futbolista a la de árbitro a partir de los 14 años; es algo que se puede hacer mientras no pites a tu equipo o en tu categoría o en tu grupo. Es una campaña que también apunta a la no violencia, al respeto hacia el estamento arbitral, inculcando valores y transmitiendo a los padres que dejen a sus hijos pitar, que entiendo que tienen sus cautelas, pero queremos que el comportamiento que hay en algunos campos no suponga un hándicap. Esperamos que en un futuro podamos seguir creciendo para que salgan buenos árbitros como Alberto Sevillano, que ha subido ahora a Segunda RFEF; Palomares, de La Línea, que también ha subido a Segunda RFEF; tenemos un chaval muy bueno con 17 años que ha pitado la final de la Copa de Andalucía y que ahora mismo está en Huelva pitando la final de la Copa de Andalucía en Huelva; o Roberto Tejero, que está como auxiliar en Segunda A y que es de aquí de Jerez. Tenemos referentes, pero a ver si con el empujoncito de todos podemos tener pronto un árbitro en la máxima categoría del fútbol español.

-Cada cierto tiempo somos testigos de incidentes y agresiones en algún campo. ¿Qué medidas se toman desde la Federación?

-Es un problema de la sociedad. Una de las cosas que hemos creado en estos dos años es la Comisión Antiviolencia en conjunto con la Subdelegación del Gobierno. Todas las incidencias que tenemos las pasamos a Subdelegación y ellos sancionan, pero por la Ley de Protección de Datos no salen a la luz pública las personas que agreden en los campos de fútbol. El problema con las agresiones es que hay mucha visualización del hecho en sí, pero también se está sancionando aunque no se publicite. Esperemos que poco a poco entre todos podamos ir concienciando a la sociedad para que en los campos de fútbol se viva una fiesta del deporte, que los niños disfruten y las familias puedan disfrutar de sus hijos jugando a fútbol.

-¿Qué proyectos tiene en mente para los próximos años?

-Llegué al cargo tras la renuncia de José Antonio Bernal y nos queda un año más de mandato y luego llegarán las elecciones. Contamos con la confianza de Pablo Lozano, cuya directiva tiene el 100% de confianza de los asambleístas. Estamos haciendo un trabajo que poco a poco se está viendo recompensado. Hemos creado una gala de juego limpio donde a los clubes con pocas incidencias se les facilitan balones Nike y también se hace un reconocimiento con un trofeo al equipo más limpio, al entrenador, las tarjetas verdes... El año que viene se repartirán unos 2.500 balones. Son acciones que ponen en valor la dirección de esta Federación hacia el juego limpio, hacia el compañerismo y a que haya un espectáculo deportivo.

-Le tengo que preguntar por el fútbol jerezano. Sanlúcar, con 70.000 habitantes tiene un equipo recién ascendido a Primera RFEF y Jerez, con más de 200.000, a sus dos equipos en Tercera. ¿Lo ideal sería un sólo equipo y fuerte?

-Lo digo alto y claro, Jerez es una ciudad de Primera División y por lo tanto Jerez tiene que tener un equipo en Primera o en Segunda, como ha estado tanto tiempo. Ojalá fuese adivino y supiera que los dos clubes tiran hacia adelante. Vemos ciudades grandes que tienen dos equipos perfectamente compitiendo en altas divisiones. Lo que sí sé es que el trabajo de cantera de los clubes de Jerez, de sus directivas y sus entrenadores, es para tener un equipo en la máxima categoría y si no en la categoría de plata y la Federación irá de la mano con el club que sea.

-La gente tiene ganas de fútbol y Jerez se merece estar en la categoría que se merece. Creo que pronto llegará porque hay afición y tiene que haber también un gobierno local que lo apoye y una Federación que vaya de la mano. Creo que dentro de poco lo habrá.

-En Jerez ha habido cambio de gobierno y durante los próximos cuatro años el PP tiene mayoría absoluta. ¿Ha habido ya algún contacto?

-Alguna llamada hemos tenido, pero no nos hemos sentado aún a hablar porque no han tomado posesión. Estamos a disposición. Hace poco hemos tenido el Campeonato de España sub-14 y sub-16 y por qué no alguna selección española, nosotros estamos dispuestos y las puertas abiertas. Para que venga la selección absoluta tienen que existir una serie de condiciones, pero podemos hablar también de la sub-21 o la femenina, por ejemplo, para poner de nuevo a Jerez en el mapa futbolístico.