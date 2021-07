Pulido, tercer fichaje del Jerez Industrial

El Jerez Industrial mantiene sigue reforzándose de cara a la temporada 21/22 en la que va a participar por primera vez en su historia en la División de Honor tras el ansiado ascenso conseguido hace apenas un mes en Arcos, cuando derrotó por dos goles a uno al Balón de Cádiz en la final de la Primera Andaluza.

Si el club de la copa y la venencia anunciaba hace un par de días los fichajes de David Velázquez y Antonio Quintero, futbolistas que regresan al club tras jugar en el Puerto Real y en la Roteña, respectivamente, ahora le toca el turno al jugador jerezano Jaime Pulido, centrocampista de 25 años que puede actuar tanto en la medular como en el centro de la defensa.

Pulido es otro de los que vuelve esta temporada al Jerez Industrial, donde militó hace dos campañas, dejando un gran sabor de boca entre los aficionados blanquiazules. Su buena actuación personal le llevó a firmar en el Puerto Real y jugar la pasada temporada en División de Honor, aunque las cosas no salieron bien ni en lo deportivo ni en lo económico, ya que el club puertorrealeño atravesó una crisis de impagos prácticamente todo el año.

Javi Rivas conoce perfectamente a un jugador al que tuvo en la Roteña y en el Guadalcacín

Ahora, Pulido regresa el Jerez Industrial y lo hace con algo más de experiencia. Además, se trata de un futbolista polivalente y que Javi Rivas conoce a la perfección. No en vano, lo tuvo bajo sus órdenes en la temporada 17/18 en la Roteña, año en el que el club rojillo ascendió a Tercera División de la mano del técnico portuense. Rivas se lo llevó posteriormente al Guadalcacín, donde sufrió la temporada del descenso a División de Honor.

"Estoy muy feliz de poder volver al Jerez Industrial. Estuve en Arcos viendo la final y lo viví con la afición y en cuanto la directiva me propuso regresar ni me lo he pensado. Tengo muchas ganas de volver a La Juventud y que la afición pueda disfrutar este año de una temporada muy bonita. Al míster lo conozco y sé cómo quiere que jueguen sus equipos, que todos trabajemos juntos y seamos un equipo correoso", ha afirmado el jugador jerezano tras su vuelta a la entidad.