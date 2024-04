Romerito, exentrenador del Xerez DFC, firma por el Linares de Primera REFE

El exentrenador y exjugador del Xerez DFC Antonio Ruiz 'Romerito' se ha convertido este martes en nuevo preparador del Linares Deportivo, decimoséptimo clasificado del grupo II de la Primera Federación y llega con por Ramón Verdú como segundo, jerezano que ya le acompañó en la entidad xerecista el curso pasado. Los azulinos están a tres puntos de las plazas de permanencia, que marca el Atlético Sanluqueño, cuando restan seis jornadas por disputarse.

El Linares había anunciado apenas unas horas antes la destitución de David Campaña, quien sustituyó a su vez en noviembre a Óscar Fernández. Campaña, artífice del ascenso de El Palo a Segunda RFEF, se encontraba en ese momento entrenando al Sevilla C de Tercera RFEF, que le permitió aceptar la oferta de un conjunto de superior categoría.

Campaña fue destituido después de que su equipo lograse una victoria en las siete últimas jornadas y que en las cuatro más recientes hilvanase primero dos empates y más tarde dos derrotas (en casa ante el Antequera y en Ceuta).

Romerito regresa a un escenario en que fue realmente querido en su etapa como futbolista. Vistió los colores de la escuadra jiennense en era dorada del desaparecido Linares CF (05/08), en el que tuvo especial relevancia por su protagonismo defensivo.

El nuevo entrenador, que debutará en casa el próximo domingo día 21 (18:00) ante el líder Castellón, vistió los colores del Xerez DFC en sus tres primeros años de historia (13/14 hasta la 15/16), luego fue entrenador del juvenil A en Liga Nacional y el pasado curso recaló en el banquillo azulino para intentar salvar al equipo del descenso a Segunda RFEF, pero no lo logró. Edu Espada no contaba con él y no renovó.

Romerito llegó al Xerez DFC tras la destitución de Francis después de la derrota contra el Yeclano en la tercera jornada de la segunda vuelta. En sus 14 fechas al frente del equipo sumó 5 victorias, 4 empates y 5 derrotas: en total 19 puntos.